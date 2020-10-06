AC/DC 指新專輯有 Young 已故哥哥 Malcolm 創作的歌

澳洲傳奇 rock and roll 樂隊 AC/DC 休隊期回歸，帶來全新、第 17 張專輯《PWRϟUP》，雖仍未有推出日期、歌單等等正式的公布，不過在上星期樂隊分享了新專輯的先行預告，上載了歌曲《Shot in the Dark》的一小部分，再於日前來了一加「長版」預告，也確定了新單曲年在 10 月 7 日完整地釋出。而一直作為樂隊長期合作拍檔的音樂工程師 Mike Fraser 再分享了新專輯的點滴，說當中的歌曲有元祖始創成員、Angus Young 的已故哥哥結他手 Malcolm Young 參與製作。

Malcolm Young 當年和弟弟 Angus 創立 AC/DC，經歷了《Highway to Hell》的平地一聲雷、主音 Bon Scott 突然去世樂隊面臨解散，和重新起步等到全球知曉專輯《Back In Black》的高峰。不過 Malcolm 在 2014 年因為患了失智症（dementia）退隊，最後在 2017 年去世。今次的新專輯是 Malcolm 去世後的第一張作品，有他參與的作品絕不出奇。《Shot in the Dark》預告：

Mike Fraser 在 AC/DCFans.Net 的 podcast 上說：「Angus 和 Malcolm 有很多創作靈感，也有很多結他 riffs 錄了下來但未成歌，雖然在 2014 年專輯《Rock Or Bust》後 Malcolm 就去世，但 Angus 有着很多和哥哥一起 jam 歌的珍藏，很多都是 demo 來，Angus 帶了來錄音室，在和 Brendan O’Brien 一起時，一到覺得新得歌曲很不錯時，他們會將這些 riffs demo 放進去。」

「我也沒想過 AC/DC 的完整陣容會來到錄音室，聽到某個人說，Angus 、Brian Johnson、Phil Rudd、Cliff Williams 和 Stevie Young 都會想弄一張新的 AC/DC 專輯！這是令人震憾的。」

大家留名等睇《Shot in the Dark》full version 咯～