AC/DC 指新專輯有 Young 已故哥哥 Malcolm 創作的歌

澳洲傳奇 rock and roll 樂隊 AC/DC 休隊期回歸,帶來全新、第 17 張專輯《PWRϟUP》,雖仍未有推出日期、歌單等等正式的公布,不過在上星期樂隊分享了新專輯的先行預告,上載了歌曲《Shot in the Dark》的一小部分,再於日前來了一加「長版」預告,也確定了新單曲年在 10 月 7 日完整地釋出。而一直作為樂隊長期合作拍檔的音樂工程師 Mike Fraser 再分享了新專輯的點滴,說當中的歌曲有元祖始創成員、Angus Young 的已故哥哥結他手 Malcolm Young 參與製作。

Malcolm Young 當年和弟弟 Angus 創立 AC/DC,經歷了《Highway to Hell》的平地一聲雷、主音 Bon Scott 突然去世樂隊面臨解散,和重新起步等到全球知曉專輯《Back In Black》的高峰。不過 Malcolm 在 2014 年因為患了失智症(dementia)退隊,最後在 2017 年去世。今次的新專輯是 Malcolm 去世後的第一張作品,有他參與的作品絕不出奇。《Shot in the Dark》預告:

Mike Fraser 在 AC/DCFans.Net 的 podcast 上說:「Angus 和 Malcolm 有很多創作靈感,也有很多結他 riffs 錄了下來但未成歌,雖然在 2014 年專輯《Rock Or Bust》後 Malcolm 就去世,但 Angus 有着很多和哥哥一起 jam 歌的珍藏,很多都是 demo 來,Angus 帶了來錄音室,在和 Brendan O’Brien 一起時,一到覺得新得歌曲很不錯時,他們會將這些 riffs demo 放進去。」

「我也沒想過 AC/DC 的完整陣容會來到錄音室,聽到某個人說,Angus 、Brian Johnson、Phil Rudd、Cliff Williams 和 Stevie Young 都會想弄一張新的 AC/DC 專輯!這是令人震憾的。」

大家留名等睇《Shot in the Dark》full version 咯~