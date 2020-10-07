啟發 80 年代孩子的結他夢 Eddie Van Halen 去世終年 65 歲

美國傳奇音樂人、結他手、重金屬樂隊主腦 Eddie Van Halen 與癌症搏鬥多年，於日前去世，終年 65 歲。這個消息由兒子 Wolfgang 在 instagtram 發布...

於荷蘭出生，60 年代移居美國，與哥哥 Alex 一起成為了美國公民，於 70 年代組成樂隊 Van Halen，處子同名專輯一鳴驚人，也讓 Eddie 等人走上音樂星途。Eddie Van Halen 最為人熟悉的電結技術，就是以手指「點」到結他弦上的 Tapping，營造出獨特的節奏，1978 年一曲《Eruption》為為這些年楚百聽不厭、所有玩結他的人都會翻玩（玩得到相同氛圍的話）的傳奇作品：

當然，Eddie 不是始創這技術的人，但玩得如他那樣出神入化的，也不是很多個可以，有指當年他是在 70 年代初看過了 Harvey Mandel 利用 tapping 的演出、和 Jimmy Page 在《Heartbreaker》一曲中在結他空弦上 pull-offs ，Eddie 就想：「我可兩手手指 Tap 在弦上我絕對可以啊！」

電玩《Guitar Hero》也是以《Eruption》一曲作大挑戰：

當然，有才華也有惡習，Eddie 大半人生都離不開煙酒，曾豪言「沒酒精我就運作不到」，他於 2008 年說自己沒有再碰酒精了；又曾經在 2000 年患舌頭癌，當然他很理直氣壯地說是因為他「常常用口含着結他撥子（guitar pick）」，「因為它們用金屬舌銅造呢，正正是我含着 pick 的那地方嘛」。

Eddie 也不只是結他獨奏，在 Van Halen 時，Eddie 也和樂隊成員弟弟 Alex、主音 David Lee Roth、低音結他手 Michael Anthony 製作出經典歌曲，如 1979 年歌曲《Runnin' With The Devil》、 1984 年歌曲《Jump》等

即使是 Eddie 兒子 Wolfgang 也曾在樂隊中參與演出過。

5 年前的 Eddie 仍寶刀未老，riff 出一首美麗的結他獨奏。

RIP Eddie