前 Blink-182 主腦 Tom DeLonge 將開拍科幻電影！

pop punk 樂隊 Blink-182 的始創主腦、前主音 Tom DeLonge 將會開拍一套科幻電影!更是他自編自導,原聲配樂也會由他親自主理!

其實 Tom DeLonge 一直以來都是「百足咁多爪」,Blink-182、出書,但他更想拍電影,早在 2015 年起就和不同小說家合作推出小說作品,三本小說 Tom 都想拍成電影,但一直未能成事。不過現在據電影網站 Deadline 報道,Tom DeLonge 的新科幻電影已有戲名甚至已找齊演員陣容了!

科幻電影叫作《Monsters of California》,是一 coming-of-age 的年青電影風格,劇本更是 Tom 和 Ian Miller 一起原創,同時 Tom 也會製作電影的原聲配樂。Deadline 又指,電影已有演員陣容,有當年科幻 Cult 片《星河戰隊》的 Casper Van Dien、美劇《Days of Our Lives》女演員 Arianne Zucker、水着模特兒 Camille Kostek,還有主角 —— 新晉演員 Jack Samson 擔正,故事會講 Jack 釋演的年輕人 Dallas Edwards 與朋友們在南加州遇上了一連串怪異事件,發現與政府隱瞞了一些神秘機密。好像《Stranger Things》?不過以 Tom DeLonge 這樣熱衷 UFO 飛碟外星人,電影應該都離不開這主題吧?

Tom 對《Monsters of California》有感:「這合故事我在夢中已經歷了幾十年了。它代表著我的奇異的存在 —— 在聖地牙哥的郊區長大、只會玩滑板的年輕人。我有著一班好朋友,他們從來沒有錯過任何一次惹惱別人的機會,每次都讓我笑得哭了。 友情、好奇心、焦慮和蔑視禮節引導我進入 Blink-182 的一切,而這個故事與我對科幻小說的痴迷更是密不可分。」

那大家真要期待一下了。