有 mood！Haim 新歌 MV 由《霓裳魅影》導演主理

Haim 繼續以美國 diner / deli 店主題作為三女的新作主題,單曲《Man From the Magazine》的 MV 日前釋出,由電影《The Phantom Thread》(霓裳魅影)導演 Paul Thomas Anderson 執導,MV 中可以看到樂隊主音 Danielle Haim 邊賣食物邊唱歌!

早在 6 月時 Haim 推出了第三張專輯《Women in Music Pt. III》,專輯封面以美國的食品店 / deli 作主題,一條條大肉腸在 Haim 三姊妹的後面掛着,而最新推出的 mv《Man From the Magazine》則以大肉腸… 食品店作主題:

MV 除了是主音 Danielle 的獨腳戲,也是電影《The Phantom Thread》(霓裳魅影)導演 Paul Thomas Anderson 執導的作品;也是 Haim 繼 3 月時的《The Steps》後第四條 mv。而其實這《Man From the Magazine》的 mv 正正是 Haim 在拍攝《Women in Music Pt. III》專輯封面是拍的,mv 中 Dainelle 唱歌也是現場即時錄下。而歌曲的來由則是因為一次的訪問,Este Haim 被問到平時在錄音時彈 bass 也會不會有那經典的反白眼表情,雖然她們覺得問題很無聊,但都變成了三姊妹一個 inside joke,到後來再回顧過去的「WTF 時刻」,歌詞「man from the big rock music magazine, what did you say???」就出來了。

大家可以再回顧一下 Haim 在 deli 中唱 live 的演出。