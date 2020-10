Smashing Pumpkins x Jay-Z? Mash-up 專輯要聽聽！

十幾年前,正確來說是 2004 年,音樂人 Danger Mouse 推出了一張 mashup 專輯《The Grey Album》,大家可以當成是 remix 專輯,但就是將 The Beatles 於 1968 年推出的「白專輯」(The White Album)內的歌曲,sample 到 Jay-Z 於 2003 年推出的《The Black Album》中的歌曲內。那個時候令到樂壇轟動一時... 2020 年,rapper Spose 也在網上發布了一張 mashup 專輯,將樂隊 The Smashing Pumpkins 在1995 年推出的專輯《Mellon Collie and the Infinite Sadness》sample 到 Jay-Z 的《The Black Album》中!

當年《The Grey Album》版 The Beatles 的發行商 EMI 阻止發行及售賣,令到不少音樂網站唱片店群起反抗,舉行《The Grey Album》的限時下載,爭取 sampling 的自由採用。連 Jay-Z 及 The Beatles 成員 Paul McCartney 都支持這張專輯,Paul 更指唱片公司對這專輯過份大驚小怪呢。Danger Mouse 則強調《The Grey Album》一直以來都是一件藝術企劃,不是要去牟利。

16 年過去,Jay-Z 的 mashup 專輯再現!今次是由 rapper Spose 主理的,用了 alternative rock 樂隊 The Smashing Pumpkins 的 1995 年專輯《Mellon Collie and the Infinite Sadness》作 sample!Spose 的這張 mashup 專輯名為《Marcy Projects And The Infinite Sadness》,於 twitter 上分享了:

I'm not sure how long this will exist before it gets taken down but I re-produced the entire "Black Album" by my favorite rapper Jay-Z using only music by my favorite band The Smashing Pumpkins, enjoy!!!



Stream or download at https://t.co/pHOUdJnAaD

Tag SP or Hov fans plz!!! pic.twitter.com/2z1e4VblJO — Spose (@spizzyspose) October 13, 2020

更同時分享整張《Marcy Projects And The Infinite Sadness》專輯內歌曲:

《Marcy Projects and the Infinite Sadness》 歌單:

01 “Interlude / Mellon Collie and the Infinite Sadness”

02 “Change Clothes / I Am One”

03 “Public Service Announcement / Cherub Rock”

04 “Allure / Tonight, Tonight”

05 “Threat / Mayonaise”

06 “Encore / X.Y.U.”

07 “Moment of Clarity / Today”

08 “99 Problems / Porcelina of the Vast Oceans”

09 “What More Can I Say / Hummer”

10 “Justify My Thug / Ava Adore”

11 “Lucifer / The Aeroplane Flies High”

12 “Dirt Off Your Shoulder / Eye”

13 “December 4th / Heavy Metal Machine”

14 “My First Song / Marquis In Spades”