Josh Klinghoffer 以 Pluralone 之名新專輯即將推出 先聽新歌

去年因為 John Frusciante 一句「我想回來 Red Hot Chili Peppers 夾 band」令樂隊即時和他解約的結他手 Josh Klinghoffer，不愁沒有發展和創作靈感。雖然在回復個人身份後原可為 Pearl Jam 的 2020 巡演作開場嘉賓，被疫情推遲，但仍可以推出專輯嘛，Josh 即將以 Pluralone 名義推出第二張的個人專輯《I Don’t Feel Well》，幾《The Night Won’t Scare Me》後，再有單曲《The Report》發布！

《I Don’t Feel Well》很配合今年的情況，而《The Report》一曲據 Josh 說是在聽那法官 William Barr 報告調查 Donald Trump 與俄羅斯政府勾結事件時即興彈出來的：「我住在床上，看着那混蛋在廢話，彈着一些旋律好像會看到有蜘蛛從那混蛋眼中爬出來一樣。」

再聽聽早前 Josh 原是為 Red Hot 作的歌，現在成為了個人作品的《The Night Won’t Scare Me》。

《I Don’t Feel Well》本周五（16 日）正式推出。