Korn 為電玩《戰車世界》製作新 MV 玩 Mad Max feel

nu metal 樂隊 Korn 為去年推出專輯《The Nothing》，聯同了電玩遊戲《戰車世界：閃擊戰》（World of Tanks: Blitz）製作了單曲《Finally Free》的 mv，劇力萬均之餘氣勢強勁！

《戰車世界：閃擊戰》因為將會推出萬聖節的遊戲主題「Burning Games」，坦克車都會變成「吸血殭屍」，玩家要用盡辦法避免自己的戰車 HP 被消耗盡。在《Finally Free》 MV 中，主角被坦克追擊，在沙漠中玩捉迷藏，非常 Mad Max feel！

Korn 主音 Jonathan Davis 說：「我很喜歡《戰車世界：閃擊戰》，根據真實的時代塑造坦克，很多很好的坦克。而且這遊戲不是你一開始就只有射射射。我常常覺得電玩和搖滾音樂有着聯繫，電玩刺激，搖滾也是刺激的，兩樣東西永遠可以平排而行。」《戰車世界》的產品總監 Andrey Ryabovol 說「戰爭遊戲經常與音樂聯繫上，Iron Maiden、The Offspring 等等，而 Korn 是今次很好的配搭。」

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