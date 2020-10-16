Bob Dylan 將監製新電影 有 George Clooney 加持當導演！

唱作神人 Bob Dylan 確是「百足咁多爪」的演藝人。出過無數經典歌曲、78 年自己執導了有關他自己音樂的電影《Renaldo and Clara》、編寫劇本及演出 2003 年的電影《Masked and Anonymous》，又是無數紀錄片的主角。最近，79 歲的 Bob Dylan 再回到荷李活參與電影製作，監製由小說改編、講述 70 年代美國職業捧球聯盟的故事《Calico Joe》，更找來了佐治古尼 （George Clooney）執導！

《Calico Joe》是一本在 2012 年由 John Grisham 發表的小說 —— 以美國真實捧球隊、MLB 作基楚，及以 20 年代捧球手 Ray Chapman 被投擲的捧球擊中頭部的真人真事啟發 —— 講述一個踏入生涯晚期的投擲手 Warren，因疾妒擊球新星 Joe Castle，故意擲球擊中 Joe 的頭令他要提早退休，兩人由怨恨到冰釋前嫌的故事。

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佐治古尼會執導此片，與佐治同是 Smokehouse Pictures 的創辦人 Grant Heslov 則會與 Bob Dylan 共同監製及製片。「佐治和 Grant 在站小說中看到的細節與我一樣 - 一個年輕人與老年人也可以有共鳴的強大故事，所有人在人生中也經歷過的故事。」Bob Dylan 說。

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