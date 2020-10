Indie大隊長 the pancakes 神隱多年出新作 阿P&林日曦撐戟姐

香港Indie音樂大鼻祖 / Queen of Indie / 隊長 , 戟姐 the pancakes 事隔多年終於終於終於出新歌,因為疫情WFH關係,連她老公林日曦都開始作歌(但她不是叫林太),大家都期待神隱的戟姐亦能推出新作!今次新歌《as brave as that stupid girl》,由my little airport 的林阿P編曲,無 the pancakes 前人開路,都可能未必有MLA,阿P曾因上年的各種事件,情緒進入混沌,有一段時間不能再接觸音樂。今次難得隊長出山,愉快的電子與暗sad的歌詞,早期的MLA與 the pancakes 都歸位了!