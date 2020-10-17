Indie大隊長 the pancakes 神隱多年出新作 阿P&林日曦撐戟姐

香港Indie音樂大鼻祖 / Queen of Indie / 隊長 ， 戟姐 the pancakes 事隔多年終於終於終於出新歌，因為疫情WFH關係，連她老公林日曦都開始作歌(但她不是叫林太)，大家都期待神隱的戟姐亦能推出新作！今次新歌《as brave as that stupid girl》，由my little airport 的林阿P編曲，無 the pancakes 前人開路，都可能未必有MLA，阿P曾因上年的各種事件，情緒進入混沌，有一段時間不能再接觸音樂。今次難得隊長出山，愉快的電子與暗sad的歌詞，早期的MLA與 the pancakes 都歸位了！

香港 Indie 奇女子 the pancakes ，由2002年的九巴廣告選用她的歌曲《A》，而開始令世人認識到她的存在，自資做歌、出碟、搞show、整紀念品，最早期的香港「 bedroom producer 」， the pancakes 的創作模式，成為了往後非樂隊形式創作的獨立音樂人的參考指標，my little airport 以及現世代Indie女皇 Serrini，都深受她的影響。

自戟姐認識了最愛林日曦後，就開始淡出音樂圈，因為不熱衷社交及網絡，樂迷都很難知道她的近況，只能從林日曦的字裡行間透露兩人的生活趣事。the pancakes 同時是港產動畫「麥兜」Miss Chan 的配音，雖然不能再聽到歌聲，這把像小女孩又帶點頹的聲音，已經成為大家的童年回憶：「咁啱嘅！出街呀？得閒咪，call我囉！」