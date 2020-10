Japan 的1980年唯美新浪漫經典 Gentlemen Take Polaroids

40年前,以 David Sylvian 為首的英國倫敦新浪潮世代樂隊 Japan 在1980年10月24日出版了他們轉投到英國廠牌 Virgin Records 旗下後的第四張專輯《 Gentlemen Take Polaroids 》,投以更呈唯美藝術色彩與深度層次的 art rock / new romantic 取向,採取更多 synth 的運用。專輯裡不但帶來叫那些年文青們醉生夢死的斯人獨憔悴鋼琴 ballad 神曲《 Nightporter 》,也促成主將 David Sylvian 與日本 synth-pop 先驅 Yellow Magic Orchestra ( Y.M.O. )成員坂本龍一的首度惺惺相惜合作。

毋庸置疑,英國倫敦新浪潮世代樂隊 Japan 的1979年第三張專輯《 Quiet Life 》是其重大轉捩點,見證到他們走出昔日的 glam rock 姿態,而重新建立出以 synth 作主導的歐陸式 art rock 風格,亦被視為 new romantic 先鋒;還有靈魂人物 David Sylvian 重新找到他的靡爛磁性中音唱腔,而 Mick Karn 的一手 fretless bass 亦更為突出並用上更多管樂演奏,是樂隊全然脫胎換骨而來之作。

1980年的 Japan :Richard Barbieri 、Steve Jansen 、 David Sylvian 、 Mick Karn 和 Rob Dean (互聯網圖片)

在《 Quiet Life 》之後, Japan 脫離了本屬的德國柏林廠牌 Hansa-Ariola (實情是遭公司放棄),從而轉投到當時得令的英國廠牌 Virgin Records 旗下,昂然來到一個樂隊的新里程碑。就在1980年10月24日,進入「 Virgin 年代」的 Japan 出版了樂隊的第四張專輯《 Gentlemen Take Polaroids 》。如今是專輯的面世40週年。

Japan 轉投英國廠牌 Virgin Records 後發表樂隊的1980年第四張專輯《 Gentlemen Take Polaroids 》,體驗到樂隊在音樂上的另一次進化,甚至被不少樂迷視作他們心目中的 Japan 最佳專輯。

延續著《 Quiet Life 》的 art rock / new romantic 取向,在《 Gentlemen Take Polaroids 》裡 Japan 投以更呈唯美藝術色彩與深度層次,而鍵琴手 Richard Barbieri 以及 David Sylvian 採取更多 synth 的運用,我們都可以體驗到樂隊的另一次音樂進化,甚至讓不少樂迷視作他們心目中的 Japan 最佳專輯。而唱片封面上 David Sylvian 的酷極了的濃裝豔抹形象,亦被納入為同年在英國大規模爆滿的 new romantic 運動之典範——雖然他們一直否定是 new romantic scene 的一份子。

長達七分鐘的專輯主題曲/開場曲/主打單曲《 Gentlemen Take Polaroids 》,是一首華麗、浪漫而優雅的 art rock 曲目,展現出其 pattern 形式的後現代音樂結構,又帶來一段古意的雙簧管與 ebow 結他獨奏。

由 synth 帶出夢幻而低調的 art rock 歌曲《 Swing 》,祭出 Mick Karn 和 Steve Jansen 別樹一幟的 rhythm section,尤其把前者的 fretless bass 表露無遺。

《 Methods of Dance 》是《 Quiet Life 》那種以電幻 sequence 主導的 new romantic 曲風之引伸,穿插著浮華的色士風,曲中 Cyo 的女聲和唱亦反映出 Japan 對東方音樂色彩之捕捉。過去 Japan 曾以不一樣的手法翻玩過 The Velvet Underground 的《 All Tomorrow's Parties 》、 Smokey Robinson and the Miracles 的《 I Second That Emotion 》,在《 Gentlemen Take Polaroids 》裡亦改編了Marvin Gaye 的《 Ain't That Peculiar 》,重新闡釋成一首奇突的 art rock 歌曲。

《 Obscure Alternatives 》專輯時的 ambient 樂曲《 The Tenant 》、《 Quiet Life 》專輯時的《 Despair 》,都記載了 Japan 的靜態音樂取向,那麼這次的《 Burning Bridges 》正更具體地回應了 David Bowie 在《 Low 》和《” Heroes “》時期的氛圍化聲音薰陶——特別是 Richard Barbieri 的 synth 及 Mick Karn 的色士風。

《 Gentlemen Take Polaroids 》裡的神曲,是孤寂慘白鋼琴 ballad 曲目《 Nightporter 》。取自1974年 Liliana Cavani 意大利電影《 The Night Porter 》之命題、法國作曲家 Erik Satie 曲目《 Trois Gymnopédies 》的鋼琴和弦,創造出這首由 David Sylvian 幽悒唱腔演繹出那些年文青們所醉生夢死的斯人獨憔悴淒美經典,伴以古意盎然的雙簧管獨奏。此曲亦深深地影響著達明一派的1988年作品《禁色》衍生。

專輯的結尾歌《 Taking Islands in Africa 》是 David Sylvian 與日本 synth-pop 先驅 Yellow Magic Orchestra ( Y.M.O. )成員坂本龍一所合寫,為 Japan 第一首開宗明義的未來派 synth-pop 曲目,也是惺惺相惜的 David Sylvian 跟坂本龍一之首度合作。

《 Gentlemen Take Polaroids 》也是 Japan 最後一張以原裝五人樂團陣容發表的專輯,之後結他手 Rob Dean 便告離隊——無可否認當時他的結他演奏已見大減,所以他退團的決定也不會叫人感到意外。但同期他們的一首 b-side 曲目《 The Width of a Room 》,是 Japan 唯一由 Rob Dean 作曲的夢幻器樂作品。後來成為了專輯再版的 bonus 曲目。

