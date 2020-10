【躁動與心動】 Ride首張專輯《Nowhere》開創 shoegaze 世代先河

30年前,英國牛津獨立樂團 Ride 在1990年10月於 Creation Records 廠牌旗下出版首張官方專輯《 Nowhere 》。這個當年英倫獨立圈的炙手可熱新晉名字,對 shoegaze scene 之爆發絕對具有推波助瀾的作用。對比其初生之犢成名作歌曲,《 Nowhere 》時期的 Ride 亦已走到另一層次——奏出重重結他噪音音牆,配以赤子之心的內斂真摯主唱之餘,同時也彰顯出 Mark Gardener 和 Andy Bell 這對好拍檔筆下叫人悸動的窩心曲子,正是 shoegaze 音樂劃時代的典範。

忘不了在1990年, Ride 這隊來自英國獨立廠牌 Creation Records 旗下的牛津樂隊是如何嶄露頭角而來,隨即聲名鵲起、鋒芒畢露,成為英國獨立圈最炙手可熱的新晉名字。更重要的是,當年就讓 Ride 一手開啓了 shoegaze 樂潮的門戶。

1990年的 Ride : Loz Colbert 、 Mark Gardener 、 Andy Bell 和 Steve Queralt (互聯網圖片)

在1989年加盟 Creation 後, Ride 就在1990年1月至9月間發表了他們的三部曲EP:《 Ride 》、《 Play 》和《 Fall 》(早年的 shoegaze 樂隊都是以出版 EP 為主而非單曲),繼而樂隊的首張專輯《 Nowhere 》便緊接在當年10月15日面世,可想而知整個1990年彷彿是 Ride 的天下,一時無倆。

若然說前輩 My Bloody Valentine 的1988年專輯《 Isn't Anything 》,是 shoegaze 的音樂藍本與指標、影響著一眾年青 shoegaze 樂隊的衍生(這群樂隊亦被形容為 post-MBV 之音),那麼 Ride 的出現,就是對 shoegaze 運動之爆發絕對具有推波助瀾的作用。沒錯, Ride 並不是第一隊出版官方專輯的 shoegaze 樂隊,早在1990年2月 Pale Saints 已發行了首張專輯《 The Comforts of Madness 》,但他們卻未能帶起有如 Ride 般的火紅現象;而《 Nowhere 》的面世,乃取得重大的迴響,專輯登上英國排行榜第11位,亦成功打入美國市場,所帶來的聲勢得以橫跨1990、1991年兩年,從而奠定了其劃時代 shoegaze 專輯的地位。

Ride 在1990年10月15日於 Creation Records 廠牌旗下出版的首張官方專輯《 Nowhere 》,原裝黑膠唱片版只有八首曲目,由《 Seagull 》開始、以《 Vapour Trail 》作結。

也是何解 Ride 能夠被視為當年的新生代 shoegaze scene,抑或英國媒體所冠以的” The Scene That Celebrates Itself “之頭號樂隊。那些年 Ride 在《 NME 》、《 Melody Maker 》等英國音樂週報的曝光率之高,甚至被視為” media hype “。

首張專輯《 Nowhere 》面世的時候, Ride四位成員 Mark Gardener 、 Andy Bell 、Steve Queralt 和 Loz Colbert 的平均年齡才只有21歲,青春是他們的莫大本錢,背後影響著他們的音樂是 Sonic Youth 、 House of Love 、 My Bloody Valentine 、 The Stone Roses。對比起《 Chelsea Girl 》、《 Drive Blind 》、《 Like a Daydream 》等來自《 Ride 》和《 Play 》EP時呈現著初生之犢的成名作 noise-pop 歌曲,《 Nowhere 》時期的 Ride 亦已走到另一層次。他們的歌曲,仍是奏出重重的結他噪音音牆,配以赤子之心的內斂真摯主唱,同時也彰顯出 Mark Gardener 和 Andy Bell 這對好拍檔筆下叫人悸動的窩心曲子,這正是 shoegaze 音樂的典範。

《 Nowhere 》長達六分鐘的頭場曲《 Seagull 》是由 Mark Gardener 和 Andy Bell 的雙主唱演繹、有著滔滔巨浪結他噪音、 Loz 的急激鼓擊、新迷幻( neo-psychedelic )底蘊及音效,已夠萬分先聲奪人。《 Kaleidoscope 》也是一首賦予60年代迷幻流行曲色彩的 noise-pop 曲目。

來自《 Fall 》EP 的主打歌《 Dreams Burn Down 》由巨大鼓擊帶出,有著 Mark Gardener 的楚楚動人主唱、好比青春燃燒與令人心碎的結他噪音綻放的中板歌曲,每次都教我聽得淚湧。

專輯的結尾歌、也是在美國方面作單曲發行的《 Vapour Trail 》,這首由 Andy Bell 作曲及主唱的溫婉窩心作品,彰顯到他們的60年代 classic-pop 根源,在現場演出時會叫人”La-la-la-la-la”地唱和,還伴以幽幽的弦樂。

還有《 In a Different Place 》是那麼叫人動容不已的縈繞心頭歌曲,靡爛而哀愁的 dream-pop / ballad 曲目《 Paralysed 》,在 Andy Bell 的無力感主唱下,中段綻放出是如斯悲慟絢麗的結他 noise drone 獨奏實在無與倫比。

原裝黑膠唱片版《 Nowhere 》專輯只有八首曲目,由《 Seagull 》開始、以《 Vapour Trail 》作結,在 CD 版才加上取自《 Fall 》EP 的其他曲目《 Taste 》、《 Here and Now 》和《 Nowhere 》作為 bonus track 。到《 Nowhere 》在2000年代再版時,又再加入1991年「鯊魚」EP 《 Today Forever 》時如《 Today 》等歌曲。

