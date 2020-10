Billie Eilish 網上音樂會：最高技術的LED舞台 在場呼籲投票表態

政教合一是古時最能掌握民心的方法,現今這個最強的軟實力落入娛樂圈之中,整個美國的影視娛樂圈一向傾向支持民主黨,美國大選不夠十日就舉行,現今世界上最具影響力的年青音樂人 Billie Eilish 今日舉行網上直播音樂會,在演出中段呼籲大家要投票,並直接指出特朗普是最差的。LED舞台締造的虛擬實境,演出中途螢幕出現多個樂迷手執選舉宣傳物的片段,這就是活在美麗新世界的造勢大會。

美國大選今年因疫情所以能夠提早投票,Billie Eilish 在音樂會上播出樂迷展現已投票的證明。(圖片來源:Billie Eilish "WHERE DO WE GO?" THE LIVESTREAM )

Please Vote ! Trump is the worst! Billie Eilish

Billie Eilish 的網上音樂會《WHERE DO WE GO?》於香港時間10月25日上午6點進行全球直播,樂迷可以在觀看音樂會的過程中,在官方網站與朋友開設視像聊天室,模擬真實音樂會的互動。整個演出舞台的背景及地板,都是由電腦操控的LED顯示器,LED中的視覺影像能夠配合攝影機的郁動,製造出立體虛擬實境,原理就像大型的地面立體畫一樣。

LED舞台加上後製的電腦特效,Billie及製作團隊締造了新世代音樂會的模式。(圖片來源:Billie Eilish "WHERE DO WE GO?" THE LIVESTREAM )

Billie Eilish 《WHERE DO WE GO?》音樂會演出歌單

Bury A Friend

You Should See Me In A Crown

My Strange Addiction

Ocean Eyes

Xanny

I Love You

ilomilo

No Time To Die

When The Party’s Over

All The Good Girls Go To Hell

Everything I Wanted

My Future

Bad Guy

《WHERE DO WE GO?》音樂會利用LED舞台及燈光,令Billie Eilish 能夠每首歌都可以穿梭不同的空間。(圖片來源:Billie Eilish "WHERE DO WE GO?" THE LIVESTREAM )

Ummm this show is rad #BillieEilishlivestream pic.twitter.com/FzSB21EDiy — amycray, who wears a mask (@amycray) October 24, 2020

歷時一個多小時的音樂會,每首歌都轉換不同場境,在疫症下現實生活缺乏想像,這是一個美好的演出。娛樂往往有一個安撫人心的能力,Billie Eilish 呼籲投票的時候,畫面出現一句「NO MUSIC ON A DEAD PLANET」,當一個地方缺生氣及希望,就不會再有音樂。這句衝著特朗普而來的說話,就像是美國整個娛樂圈的表態,因為他們就是民主黨的「重要」支持者。當特朗普當選,就不會再有音樂的存在?筆者不認同這看法,音樂本是令人自由的事,甚至令人重獲新生的東西。

有時筆者在反思,一個瀕死的地方,音樂的價值是什麼?這可能是我們唯一可自由選擇的東西,如果你可以選擇,你會選擇受權威的影響?