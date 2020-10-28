Gorillaz 新專輯網上音樂會 12月12日就你時區開show

Gorillaz 10月23日推出最新專輯《Song Machine, Season One: Strange Timez》，完全在家製作專輯對主腦 Damon 及製作人 Remi 絕對無難度(之前有一張專輯是在飛機上用ipad創作) ，每次都是全明星陣容的聯乘，今次新碟與超過20神級樂手或殿堂音樂人合作，音樂作品完成後則交由視覺主腦Jamie Hewiett，為這隊虛擬人物樂隊，賦於生命及故事。虛擬世界才是 Gorillaz 的主場，這次新專輯第一次演出，選在網上直播進行，相對真人演出，更期待進入 2-D、Murdoc Niccals、Russel Hobbs、Noodle 的世界。

Gorillaz│的網上音樂會跨越12月12至13日，為三個時區的樂迷各自安排一個場次，基本門票為15美金，睇晒三個時區演出30美金，最有趣是4人共享派對門票，送你共用視像聊天室，可以同朋友一齊開cam睇show，還有特別的背景給你轉換。

Gorillaz 三大主腦 Damon 、Jamie、Remi，在專輯發售日與製作班底開cam閒聊，在隔離期間有人開始練瑜伽，以及做各種無聊事，《Song Machine》 剛完成第一季，Damon問Jamie，需要休息多久才能開始第二季的工作？ 他說一個月，因為大家在家都太悶了！