Brian Jones 遺作 - Rolling Stones 首次現場演出片段上線

一場 Rolling Stones 一直未有再在網上釋出讓樂迷回味的現場演出片段,終於再次見光了!樂隊在首次的現場演出唱出了歌曲《Sympathy For The Devil》,也是始創成員 Brian Jones 的最後一次...

這個演出是 Rolling Stones 以最元祖、包括始創成員 Brian Jones 的陣容演出,現在終可在網上重溫:

其實演出是收錄於 1968 年 12 月 12 日拍攝的演唱會電影《The Rolling Stones Rock and Roll Circus》中,是 Mick Jagger 想用作宣傳新專輯《Beggars Banquet》,當中除了 Rolling Stones 外,還有他們請來表演的一眾音樂人和樂隊,如 The Who、Jethro Tull、Taj Mahal、John Lennon 即興組成的超樂隊 The Dirty Mac(所以大家會見到片段中 John Lennon 在跳舞)和他當時的未婚妻 Yoko Ono,又有請來觀賞的現場觀眾。不過這演出過程和之後有很多風波,如拍攝過程非常漫長,令樂隊成員體力不足,繼而演出不令人滿意;又有指在演出中當時仍是「新人」的 The Who 太搶鏡令 Rolling Stones 不悅,也有指因為在這演出的片段進行後製時,Brian Jones 突然離奇死亡,令演出一直久久未能推出。《The Rolling Stones Rock and Roll Circus》這一個現場演出一直要到 1996 年才在紐約電影節才首映。

《The Rolling Stones Rock and Roll Circus》也只曾在同年推出過 VHS 版、2004 年的 DVD 版及去年 4 月時在某些電影院上映的重製版本面世過,也因為有很多片段都遺失了,這個演出一直是一個傳奇。

