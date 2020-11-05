Sex Pistols 主音強撐特朗普 火滾大彈美國民主黨「屎」

2020 年美國總統大選戰情進入白熱化階段，寫這篇報道時，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已得 264 張選舉人票，特朗普（Donald Trump）只得到 214 張，拜登幾近取得勝局。當然，今時今日的局勢仍有很大變數，得到不少香港人支持的特朗普不一定已落敗，就連英國著名 punk 樂隊 Sex Pistols 主音 John Lydon aka Johnny Rotten 也對特朗普「有讚冇彈」，反而大鬧美國民主黨偽善！

Sex Pistols 主音 John Lydon 日前接受《Good Morning Britain》訪問，John 提及他對特朗普的支持：「我是一個勞動階層的英國人，很自然地我會去投一個為我們這類人發聲的代表。特朗普不是一個政治人物，他從不這樣形容自己（大家記得香港有誰叫自己是政治家嗎？）。對我來說，這是非常令人感動的事。」

John 續說：「我已受夠了那些打着智慧理性旗號的左派思維了，他們只懂講廢話。他們做的所有事，都完全忽略社會大眾的真正需要。」說到這裡時女主持人插嘴，說：「但特朗普又粗魯又討人厭。」John 即時火滾：「讓我先說完！！」（Let me finsih!）John 續說：「民主黨對這些人沒有做到任何事，所以為何現在他們這樣忠心支持特朗普，因為他是唯一希望。你可以說他是自戀、野蠻，很多很多，但他是唯一希望，因為一路以來的體制 —— 那平常的體制，是屎！」

又其實，John 支持 Trump 是貫徹他的價值觀，不然當年 Sex Pistols 那首《God Save the Queen》怎來？

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