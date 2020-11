有「三支bass樂隊」稱號的 A New World If You Can Take It (簡稱:ANWIYCTI),推出新作《Kids》,貴為人父的樂隊成員 Joey ,有著與孩子離開香港生活的考量,未來ANWIYCTI在香港的演出可能更多難得,新曲以《Kids》為題,人越來越成熟,成為所謂的前輩,責任就是承傳,與打造一個更好的環境。