俾人串親會痛！動畫《催眠麥克風》女權當道 男人只能用Rap打架

上月新番的日本音樂動畫《催眠麥克風》，設定極度瘋狂！近未來世界，女權當道，國家最高女領導人覺得愚蠢的男人只會用武器互相打鬥，造成世界大亂，所以立法禁止使用所有武器，但為了讓男人解決紛爭，發明了一種叫「催眠麥克風」的工具，當你Rap的時候就會產生如《JoJo》的替身攻擊，全世界從始用 Rap Battle 打架，俾人串親會好痛！

《催眠麥克風》第一集的開場，兩班黑道幾十人準備開戰，每人帶來一支「麥克風」作為武器，場面已經是「超展開」式瘋狂，到第二集賊人打劫店鋪，身上如人肉炸彈全身佈滿「麥克風」，在場人士立刻驚恐萬分，在螢幕前的我已經笑到崩潰~

《催眠麥克風》第2話賊人用麥克風行劫。(圖片來源：動漫迷 fb專頁)

《催眠麥克風》華麗的文字戰鬥特效與遊戲《女神異聞錄5》(P5)的風格極為相似，因為他們同樣來自 A-1 Pictures 動畫製作公司，這種以動態文字及美漫風的配色風格，相信會成為往後 hip hop MV 一個重點「參考」的素材。《催眠麥克風》背後支撐音樂製作的唱片公司，是發行AKB48的「國王唱片」，動畫找來13名星級聲優來進行Rap Battle對決，2年前已經展開漫畫、唱片、動畫、遊戲，多媒體的聯動計劃。《催眠麥克風》絕對是一套爽度十足，又容易消化的音樂版《Jojo》。