AC/DC 命硬新碟《POWER UP》最緊要人無事，先做到世界天團！

今年有好多巨星前輩離世消息，在這個2020能夠安然渡過，，老派搖滾天團AC/DC一班伯伯，病過退休過坐過監，其中一位隊友更離世，所謂人無事先做到世界冠軍，最命硬的高壓電，推出新專輯《Power Up》。

1980年AC/DC主音Bon Scott逝世，Brian Johnson 擔任新主音再創高峰，1980專輯《Black in Black》成為有史以來最暢銷的錄音室專輯之一。近年 Brian Johnson 在2015-16年巡迴期，被醫生警告如果如果他不立即停止巡迴演出，可能會失去聽力，最後由 Guns N’Roses 主音的Axl Rose替補了Johnson完成剩下場次，期後bass手 Cliff Williams 宣布退休，鼓手Phil Rudd 因毒品被捕，結他手 Malcolm Young 被診斷出患有癡呆症，隔年後去世。

科技拯救了主音的聽力，鼓手Phil Rudd服刑後，心臟病發作又大步攬過，bass手Cliff Williams 又宣布復出歸隊，年過70難得齊人，唔死得就要繼續搖滾！《POWER UP》大部份創作來自去世的結他手 Malcolm Young 於2008年專輯《Black Ice》的同期創作，超過十年的作品，貫徹他們經典的味道，《POWER UP》絕對不是他們革命性的專輯，關於色情關於女性的描寫，這班伯伯仍然生動活潑。