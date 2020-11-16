Lenny Kravitz 和 Cher 聯同一眾歌手翻唱 Oasis 名曲籌款

Cher 與 Kravitz 聯同一眾歌手音樂人翻唱 Oasis 歌曲《Stop Crying Your Heart Out》籌款做慈事。

《Stop Crying Your Heart Out》是 Oasis 於 2002 年收錄在專輯《Heathen Chemistry》的歌曲，今次由一眾音樂人翻玩，是為 BBC Children in Need 籌款，為因為 COVID-19 疫情受影響的兒童及年輕人提供更多幫助。

除了 Cher 和 Kravitz，歌曲更有 Ava Max、Bryan Adams、James Morrison、KSI、Mel C、Nike Rodgers、Kylie Minogue、Rebecca Ferguson、Yola、Robbie Williams 等唱出。

歌曲音樂則由 BBC Concert Orchestra 主理，當中有 Grace Chatto 和 Sheku Kanne-Mason 演繹大提琴、Anoushka Shankar彈奏 sitar。

Cher 說：「這是一首令我很激動的歌，對我很重要。」Kylie Minogue 也說：「Children in Need 是個很特別的慈善機構，很榮幸可以參與這次的製作，又能與無數樂手合作，最重要是幫琴有需要的人！」

重溫原唱：

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