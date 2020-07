要聽！達賴喇嘛推出首張「佛系」音樂冥想專輯即上榜首！

大家不會對達賴喇嘛( Dalai Lama )陌生,這一位藏傳佛教格魯派轉世傳承領袖,是當中的第十四了,即是大家常常在媒體中都會見到的丹增嘉措呢,他和不同的音樂人合作,推出首張佛教音樂冥想專輯《 Inner World 》,當中配合著 new age 音樂與達賴喇嘛於不同場合中說過的佛學或是經文,成為了共 11 首獨特的音樂作品,一出就即在 Billboard 的 new age 榜上首位!大家在今時今日亂世當中被 stress 到一個點,真是要聽聽來平伏一下心情。