要聽！達賴喇嘛推出首張「佛系」音樂冥想專輯即上榜首！

大家不會對達賴喇嘛（ Dalai Lama ）陌生，這一位藏傳佛教格魯派轉世傳承領袖，是當中的第十四了，即是大家常常在媒體中都會見到的丹增嘉措呢，他和不同的音樂人合作，推出首張佛教音樂冥想專輯《 Inner World 》，當中配合著 new age 音樂與達賴喇嘛於不同場合中說過的佛學或是經文，成為了共 11 首獨特的音樂作品，一出就即在 Billboard 的 new age 榜上首位！大家在今時今日亂世當中被 stress 到一個點，真是要聽聽來平伏一下心情。

來，讓聖觀音進入大家的心靈吧。在專輯《 Inner World 》當中，達賴喇嘛會唸著曼特羅（ mantra ）梵頌，配以新西蘭音樂人 Junelle 和 Abraham Kunin 創作的音樂，當中有不少印度式音樂、synth 式的 ambient 旋律：

Junelle 和 Abraham Kunin 早在 2015 年就寫信給達賴喇嘛助手提出這一個企劃，想不到達賴喇嘛很快答應了：「他在錄音室時表現雀躍，原來他一直都很想以音樂去傳佛學。」Junelle 回憶說。「他雙眼非常有神地向我說『音樂如何協助他去幫助其他人，可以衝破分歧再回到基本的中心 —— 善心。』」其中一首《 Am La 》，更邀來了傳奇 sitar 樂手 Ravi Shankar 的女兒 Anoushka Shankar 容串：

原名拉莫頓珠（ Lhamo Dhondup ）的達賴喇嘛，推出這首張音樂專輯《 Inner World 》，這張 11首曲目的專輯最初於 7 月 6 日已發行，恰逢達賴喇嘛 85 歲生日。 專輯的淨收益捐給了心靈與生活研究所（ Mind & Life Institute ）以及社會，情感和倫理學習（ Social, Emotional and Ethical Learning ） —— 這是達賴喇嘛與埃默里大學（ Emory University ）共同開發的一項國際教育計劃。大家可以在 YouTube 試聽，也可以到官網購買專輯。

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