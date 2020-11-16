日本年度音樂決鬥！BABYMETAL及東京事變 初登紅白！

今年日本音樂活動大規模停頓之時，LiSA憑新《鬼滅》主題曲再登紅白，櫸板46改名「櫻板46」二刷初登場。在日本Tiktok爆紅的瑛人，日本國民團東京事變，剛與Bring me the horizon 合作面向世界的 BABYMETAL ，初登紅白殿堂，最令人好奇是不露面樂團 GReeeeN 會有特別演出！

紅白歌唱大賽70年來陪日本人渡過每一個除夕晚上，NHK電視台根據每年的活躍度、公眾的支持度、大熱的劇集或電影歌曲，精選當年最火熱的男或女音樂人進行比拼。活躍程度的數據來年唱片銷量、作品下載及點擊數、卡拉OK點播數；NHK更會以隨機撥號方式，致電全國3584名7歲以上的國民，收集他們最想入圍紅白的三個單位。另外，NHK更對全國8000名網民，進行的網絡問卷調查。綜合以上結果得出今年紅白歌唱大賽的表演單位。

只要是7歲以上的樂迷都可以表態，紅白歷年同時包含大熱動漫歌曲以及殿堂歌手的演出，多次入圍紅白的椎名林檎今年以樂隊東京事變樂隊名義參加會戰，大姐級女團 Perfume 與少女組合櫻板46及日向坂46同台。出道十年，由BABY成長到LADY的「BABY METAL」初次登台，相比名單上的各位前輩，相信他們是擁有最多西方樂迷及巡演最多西方地區的演出單位，當年X JANPAN在外國的盛世，BABY METAL承傳他們制霸世界的決心。

同樣在外國擁有極高知名度的 ONE OK ROCK 卻從未上過紅白，因為主音 TAKA 的父母，演歌天王 森進一 及女歌手 森昌子，都是紅白演出紀錄保持者，但TAKA對於上紅白表示完全沒有興趣。