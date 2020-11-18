HONNE 官方與香港細路合作 寫CODE整港版MV

英國流行電子組合 HONNE 作品《no song without you》MV在YouTube上載幾個月，觀看次數已超過300萬，最近香港六十多位來自 Preface Coding 的小朋友程式員，獲邀為英國知名樂隊HONNE，利用編程學習平台「Scratch」，製作歌曲《no song without you》香港特別版MV。當中六位中小學生程式員更代表編程學校率領MV的創作。

原版 HONNE 《no song without you》MV：

這次香港特別版MV由六位香港小學生程式員主導故事內容創作，並利用編程語言「Scratch」製作MV。MV以香港作為故事背景，起初卡通主角從水渠走出來，卻差點被的士撞到；想到蘭芳園喝奶茶卻剛好遇上店家關門。之後卡通主角在旺角、中環、深水埗等地方獨自閒逛，直至他遇上同伴，才看得見香港的美麗景色，如因《志明與春嬌》而知名的觀塘「志明橋」和上環蓮香樓等，MV中亦有地鐵、帆船等富有香港特色的元素。最後兩位主角手拖手，靜靜地欣賞小程式員畫作與真實相片組合而成的香港夜景，可愛極了。

Preface Coding 與一班小程式員一起為HONNE製作港版MV (圖片來源：Preface Coding)

Preface Coding 的小朋友程式員製作的香港版MV：

Preface Coding除了與小朋友程式員合作整MV，最近亦開展一連串工作坊讓大眾參與，認識程式碼的應用，有興趣可以留意他們的fb。