米津玄師新MV《小偷家族》是枝裕和執導 一晚點擊過200萬

米津玄師新歌《カナリヤ》(解作：金絲雀)，像徵著可愛同時脆弱的生物，日本近年最具影響力的《小偷家族》導演 是枝裕和 ，擅長以作品重新反思倫理關係，以及在大螢幕中讓你預早體驗人生的劇變，不能挽回的創傷，但結局總會有一絲改變，一點光讓你有勇氣活下去。《カナリヤ》MV中是我們肺炎疫症中的日常，被隔離撲熄的小火花。米津玄師新碟在日本大賣，他亦會將部份收益捐給協助受疫情影響的慈善機構。

這個由是枝裕和執導的《カナリヤ》MV，攝影師同樣是新晉的注目單位，日本名攝影師奧山由之 (Never Young Beach 御用攝影師)的兄弟 奧山大史 掌鏡，早以他的電影作品《耶穌真係落咗嚟》曾以香港上映，這套日常系的幻想cult片讓人難忘，早前米津玄師《感電》MV，則由大哥 奧山由之 執導。

大哥奧山由之菲林霧光風格與細佬奧山大史平實的攝影風，截然不同，但兩兄弟在拍攝工作中經常合作。

談回是枝裕和，他的電影《小偷家族》成為近十年日本最重要的作品之一，同時導演亦為日本版的《十年》擔任監製，日本導演對於家國的各種受災的想像，今年不幸地發生在日常之中。

《カナリヤ》MV中便利店顧客和收銀員，隔著膠幕對話，找續時兩手觸碰時產生微妙的火花，但基於疫情他們害怕更深入的互動。同時社區變得寧靜，我們學懂了散步和獨處的優雅，但相對另一邊卻是生離死別的場面，望著天邊的一點光，一隻金絲雀出現，餘下的我們相聚起來，勇敢活下去。

米津玄師 過去的MV過一億點擊已成家常便飯，《カナリヤ》MV推出一晚已過二百萬點擊，今次國民級的合作，未成能夠帶來多大的能量再破紀錄？