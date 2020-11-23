《后翼棄兵》配樂人CarlosRivera：與其說是象棋 這更像戰鬥音樂

近來最精彩的Netflix劇集《后翼棄兵》，將棋手搏奕的好勝心，面對敗陣無法釋懷的失落，成癮的墮落，觀眾一直被Anya Taylor-Joy的眼神帶動進入女主角貝絲的心境，同時被奧斯卡提名配樂人 Carlos Rafael Rivera 牽動在彈指之間。

曾經執導老狼人《Logan》Netflix 《Godless》的《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)導演 Scott Frank ，以金像著名編劇越界成導演及主創人，也將合作多次的配樂伙伴 Carlos Rafael Rivera 帶進《后翼棄兵》1960年代的美國。

《后翼棄兵》改編自Walter Tevis在1983年出版的同名小說，一年之後他因為舌癌而去世，《后翼棄兵》也是他被翻譯得最多國語言的作品。 根據外媒報導，導演 Scott Frank 於2018年4月開始籌備並聯絡 Carlos Rafael Rivera 。

Carlos：「我看過所有關於國際象棋的電影和紀錄片，我意識到我必須為20多場棋局作配樂，每個遊戲都有自己的獨特性，如何使不認識的人變得有趣呢？我知道棒球和橄欖球……我是下象棋長大，因為我父親也打過一點，但我從不關心。但是，只要您知道有人會輸，就可以寫下去，寫像罐頭一樣做一些適用於棋局的音樂是行不通的。」

與其說是象棋音樂 這更像戰鬥音樂

鑑於故事以貝絲為中心，因此音樂在比賽中也需要傳達她的情感。如果她感覺特別有競爭性，那些就是戰鬥音樂，如果她壓到性勝利，那麼音樂也可以說明這一點。

無論是勝利，成癮，傷心還是失落，Carlos 說：「這些都是很討人厭的音樂作品！當她離開孤兒院時，我想用鋼琴和大提琴，一些呈現非常冰冷而簡單的樂器。到她去蘇聯參賽時，完全變了管弦樂隊了。」另外，因為劇中國際象棋計時器的聲音，令Carlos不得不放棄任何敲擊樂器，以免於計時器聲音混淆。