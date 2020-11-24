Canton Mic Freestyle大戰再起火 決賽完售卻被迫延期

「我係獅子座仲要屬猴，馬騮仔X緊牛肉球。」，JB 對阿海，冰姐同肥星的情侶對決，每年最期待的Freestyle Battle「Canton Mic」今年繼續舉行！今次主題係「復仇」，開賽前兩位決賽種子選手與一眾OG，先行錄Cypher為活動做勢，但可惜售票反應熱烈之下，Canton Mic 2020 因疫情要延期舉行。

Canton Mic Cypher 2020 分為兩組人馬，頭排人馬由JNYBeatz為OG組擔當製作人Big Sammy、Truman、Kit@24Herbs 輪流發功，Vuchs負責混音。後排由多屆決賽選手 JB 同阿海 Novel Flash獻技，加上East City富東方味道的beat，向各位 Rapper 下戰書。

原本11月27日舉行的《CANTON MIC 2020》因疫情而需要延期，決賽舉行日期更是未知之數。(圖片來源：tixkat.com)

《CANTON MIC 2020》公布一晚之後，決賽門票迅速售罄，但由於疫情近日再度反彈，政府機關收緊活動措施，《CANTON MIC 2020》大會及場地一方在討論過後決定暫延初賽日期。