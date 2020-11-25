【狂舞派3】主題曲《歡迎嚟到呢座城市》：當維穩歌與抗爭歌結合

2009年9月，曾經有位搖滾歌手在政黨活動上演唱，一班香港Indie音樂人到場示威，並高舉「搖滾不容殺人政權」的旗幟，音樂從來都是一體兩面的傳播工作，能夠安撫人心，同時亦能喚起聽眾對於某些價值觀的反思。2013電影《狂舞派》的出現，縱使作品未完全成熟，但結合當時社會氣氛，開始香港人引起關注本土創作的思潮。七年來，香港發生了足以填滿一本百科全書的事，hip hop文化亦在本地上升至史無前登的高位，商業合作和演出令到開始有班「撈得掂」的創作者出現。hip hop精神與商業價值，甚至上位者利用文化去建造面子工程，是《狂舞派3》要觀眾反思的命題。

《狂舞派3》主題曲《歡迎嚟到呢座城市》作曲人戴偉，承繼著前作《哪一天我們會飛》純真的「唔啱音」校歌，製作半首宣傳團結一致令社會更美好的「宣傳曲」；另外半首則由hip hop詩人Heyo以反抗的聲音與OG阿弗製作一首「敏感歌」，幸褔從來未在這個城市中發生。

我哋曾經都相信 有公平 但係點解只係 淪為形象嘅工程 《歡迎嚟到呢座城市》Heyo部份

這首主題曲的風格同是包含主流與獨立音樂的衝突，流行曲販賣傳播「幸福」的概念，使我們每天保持著能量去面對一切；而獨立的創作，通常就像電影《Matrix》的紅藥丸，吃了就會看清楚現實，所有陰暗面或者我們一直被誤導的價值觀，主流與獨立所產生的命題，兩樣其實可以共存，但當城市已經百孔千瘡，唱著幸褔之歌，不能再為這張面子作任何修飾。

黃修平曾在《狂舞派》大賣後表示：「因為人是需要熱血，但亦要小心容易變成一些廉價口號，今次開拍《狂舞派3》，會在意作出這方面的反思。」《狂舞派3》最初預計2015年與觀眾見面，最後事隔七年才面世。「地產霸權」一個在多年前的熱話再次被提起，「活化工廈」令藝術家工作空間的租金大升，落後的工廈法例不容Livehouse及演出空間的存在，希望《狂舞派3》在12月上映，再次能引起大眾對這些議題的關注。