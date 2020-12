George Harrison 個人專輯將 50 周年 經典歌曲重製上線

傳奇結他手 George Harrison 在 1970 年推出了第三張個人專輯《All Things Must Pass》,也是 The Beatles 解散後的第一張他的個人作品,成為了經典。George 去世也接近廿年,而 2021 年將是《All Things Must Pass》的 50 周年紀念。唱片廠牌及其兒子正密鑼緊鼓推出重製紀念版本,現在先有主題曲經重製上線。