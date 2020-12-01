George Harrison 個人專輯將 50 周年 經典歌曲重製上線

傳奇結他手 George Harrison 在 1970 年推出了第三張個人專輯《All Things Must Pass》，也是 The Beatles 解散後的第一張他的個人作品，成為了經典。George 去世也接近廿年，而 2021 年將是《All Things Must Pass》的 50 周年紀念。唱片廠牌及其兒子正密鑼緊鼓推出重製紀念版本，現在先有主題曲經重製上線。

George 兒子 Dhani Harrison 說：「這首經環迴混音重製的《All Things Must Pass》只是為明年紀念我父親的一個開始。這張傳奇專輯一定會以全新的聆聽感受再次來到大家面前。」

「我們現在不停在堆積如山的錄音帶中找尋 —— 找回當年的寶藏，真是要一箱箱地找呢。我爸爸一直希望專輯的音色可以更清晰點，也是他去世前一直在做的事。幸好現在的科技，我們終於可以實現到了。明年一定會有成果給大家聽到的，感激大家的耐心。」Dhani 續說。

George 在 1970 年 11 月推出的一張單曲《My Sweet Lord》亦重製出透明 vinyl 為 Record Store Day 的限量商品，會有特定編碼在 vinyl 上。

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