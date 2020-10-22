Paul McCartney 將推出全新專輯《McCartney III》

The Beatles 殿堂級成員 Paul McCartney 自樂隊散 band 後，一直有推出個人專輯，如 2018 年的《Egypt Station》已是他的第 17 張個人作品。不過以「連貫性」來計，《McCartney》和《McCartney II》已是分別 1970 年和 1980 年的作品，40 年過去，Paul McCartney 終宣布會推出《McCartney III》了。

雖然當年《McCartney》和《McCartney II》推出時都不時布太好的評價，前者更是被指為「令 The Beatles 解散的一張專輯」，《McCartney II》的 techno-pop/synthpop 風格則成了一張「cult 碟」。《McCartney》中一曲 ballad《Maybe I’m Amazed》是少數當時有評的；《McCartney II》中的《Temporary Secretary》和《Frozen Jap》都在日後被稱為「英國 electronica 的先鋒」，《Frozen Jap》更是塑造了 Kraftwerk《Computer Love》的雛型。

Kraftwerk 的《Computer Love》：

Paul McCartney 原不會在 2020 年推出任何音樂作品，但一個全球疫情改變了他的初衷，《McCartney III》的預告片：

Paul 說：「我和家人在牧場中過着隔離的生活，我也不時走入錄音室，要弄一弄些電影的音樂，之後我問自己，我應該接着做甚麼？我過去有很多東西因為時間關係都是完成了一半，每日我都再將這些東西用我寫下歌曲的樂器一起去灌錄，慢慢在編曲上層層漸進，很有趣。這是為自己做音樂而不是為求工作，所以一切都是依我的心路，也沒想這就成為了一張新專輯。」

《McCartney III》將於 12 月 11 日正式推出。

獨立女唱作人 Skullcrusher 翻玩 Radiohead 名曲《Lift》