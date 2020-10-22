Paul McCartney 將推出全新專輯《McCartney III》

扭耳仔
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The Beatles 殿堂級成員 Paul McCartney 自樂隊散 band 後，一直有推出個人專輯，如 2018 年的《Egypt Station》已是他的第 17 張個人作品。不過以「連貫性」來計，《McCartney》和《McCartney II》已是分別 1970 年和 1980 年的作品，40 年過去，Paul McCartney 終宣布會推出《McCartney III》了。

雖然當年《McCartney》和《McCartney II》推出時都不時布太好的評價，前者更是被指為「令 The Beatles 解散的一張專輯」，《McCartney II》的 techno-pop/synthpop 風格則成了一張「cult 碟」。《McCartney》中一曲 ballad《Maybe I’m Amazed》是少數當時有評的；《McCartney II》中的《Temporary Secretary》和《Frozen Jap》都在日後被稱為「英國 electronica 的先鋒」，《Frozen Jap》更是塑造了 Kraftwerk《Computer Love》的雛型。

Kraftwerk 的《Computer Love》：

Paul McCartney 原不會在 2020 年推出任何音樂作品，但一個全球疫情改變了他的初衷，《McCartney III》的預告片：

Paul 說：「我和家人在牧場中過着隔離的生活，我也不時走入錄音室，要弄一弄些電影的音樂，之後我問自己，我應該接着做甚麼？我過去有很多東西因為時間關係都是完成了一半，每日我都再將這些東西用我寫下歌曲的樂器一起去灌錄，慢慢在編曲上層層漸進，很有趣。這是為自己做音樂而不是為求工作，所以一切都是依我的心路，也沒想這就成為了一張新專輯。」

《McCartney III》將於 12 月 11 日正式推出。

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