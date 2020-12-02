Spotify2020榜The Weeknd攻頂/Dear Jane年度歌曲/MLA不敵Supper

Spotify公布2020年度全球各區的播放指數榜，The Weeknd《Blinding Lights》成全球播放最多的單曲，而BTS則是全球最多人聽的組合/樂隊。回顧香港榜，樂隊Dear Jane《銀河修理員》成為最受香港人歡迎的歌曲，最受香港人歡迎的組合，卻是BTS佔首位，Dear Jane緊隨其後，去到第9及10名，才現本地單位 Supper Moment 及Rubberband，my liittle airport 排第14名。

Spotify 公布2020年熱門歌曲與藝人，縮圖已透露冠軍單位。(圖片來源：Spotify)

全球性的串流音樂平台 Spotify 公佈他們的全球播放數字統計，其實基於各地串流平台的選擇，本地亦有多個串流平台的競爭對手，而且年青一代傾向使用 YouTube 聽曲，Spotify 的數字未必完全反映本地的情況，但在全球潮流上卻是一種指標。

因疫情關係全球使用率急升14倍。(圖片來源：Spotify)

Podcast 節目成為全球潮流

首先是一些大環境的有趣數據，全球因受疫情影響而需要WFH (很怕寫錯做WTF) 在家工作，Spotify用戶的今年使用量增加了14倍 ，而廣播節目(podcast)亦在全球流行，健康類節目的收聽數上升了180%，經常講電台是夕陽行業，但大量18-24歲的組群卻在今年開始收聽廣播節目，而最多人收聽podcast的時間為早上6點至9點。

曾邀請Tesla主理人Elon Musk上節目吹水吸大麻，最後更成為了meme的廣播節目《The Joe Rogan Experience》成為年度最高收聽率的節目。

Elon Musk在廣播節目《The Joe Rogan Experience》上食大麻成為了meme。

Dear Jane《銀河修理員》亂流下串流上獲支持，香港人好鍾意聽舊歌~

在YouTube已超過500萬點擊的Dear Jane《銀河修理員》，在Spotify上也獲得相當好的成績，成為今年香港人聽得最多的歌曲，之後到第七名才有本地歌莫文《呼吸有害》，陳柏宇舊歌《你暪我暪》方皓玟《假使世界原來不像你預期》亦在榜上前列位置。

2020年香港人在Spotify聽得最多的歌。(圖片來源：Spotify)

最多香港人聽的組合/樂隊 韓男團女團名列前茅 頭十只有三隊香港樂隊

2020年全球最多人在Spotify聽的組合及樂隊，分別是BTS、Maroon 5、Queen、One Direction、Imagine Dragons、The Beatles、Coldplay、BLACKPINK。在香港的情況，韓團BTS與BLACKPINK分別是第一與第三名，香港樂隊 Dear Jane 異軍佔據第二，比五月天還要高。

獨立樂隊的情況，Supper Moment 僅次 Coldplay 排在第九，Rubber Band排第十高Beyond一位，而獨立樂迷最受的 my little airport 排在14名 (聽MLA的樂迷大多數在YouTube聽？)。