The Smashing Pumpkins 首次「現場演出」《CYR》

The Smashing Pumpkins 的雙專輯《CYR》上周正式推出,在日前的《Late Night with Jimmy Fallon》節目上,也首次進行了現場演出 —— 當然是 social-distancing 版本了。

演出有主腦 Billy Corgan、 Jame Iha、 Jimmy Chamberlain 和 Jeff Schroeder 預先錄下的演出,在節目中播出,但也算是讓樂迷聽一下已 Album edition 不同的地方。

Billy 又在另一短片中公布,明年是樂隊的第三張專輯、亦是樂隊最經典專輯《Mellon Collie and the Infinite Sadness》的 25 周年,他說將會推出一張有 33 首歌曲的新專輯,作為專輯的「續集」,又指新專輯會為「《Mellon Collie》及另一專輯《Machina/The Machines of God》的三部曲完滿起來。」

2021 年 The Smashing Pumpkins 更有計劃為《CYR》作巡演,當然首先要疫情減退才行。

Phoebe Bridgers 新歌 MV 由《Fleabag》女主角執導