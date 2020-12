早在 9 月時,PJ Harvey 推出了再版的《To Bring You My Love》25 周年紀念專輯,期後在 10 月再推出與 John Parish 合作的專輯《Dance Hall At Louse Point》的再版及推出紀錄片《A Dog Called Money》,講述製作 PJ Harvey 2016 年專輯《The Hope Six Demolition Project》的經過。到 2020 年快過去的日子,這位女唱作人再宣布推出《Is This Desire?》的再版專輯!