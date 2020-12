NIN 主腦與拍檔再為名導大衛芬查新戲推出原聲配樂 - 要聽聽

industrial rock 樂隊 Nine Inch Nails(NIN)的主腦人物 Trent Reznor 與多年拍檔 Atticus Ross 再次與名導大衛芬查(David Fincher)合作,於今日在 Netflix 上線的新電影《Mank》製作原聲配樂,更已將 OST 專輯上線讓大家欣賞!

Trent Reznor 與 Atticus Ross 早在 2005 年開結合作,製作 NIN 的歌曲,又組成過 post-industrial 樂隊 How to Destroy Angels。其後一直成為了大導大衛芬查的「御用配樂師」,於電影《The Social Network》、《The Girl with the Dragon Tattoo》及《Gone Girl》主理原聲配樂;前兩者更分別奪得了奧斯卡金像獎最佳原創配樂和格林美的影視配樂大獎。

大衛芬查最新執導的傳記電影《Mank》,講述著名編劇 Herman J. Mankiewicz 如何撰寫出 1941 年傳奇電影《大國民》(Citizen Kane)的經過和 Herman J. Mankiewicz 的經歷。《Mank》的劇本是由大衛芬查已去世的父親 Jack 的遺作。12 月 4 日起在 Netflix 播放。

Trent Reznor 與 Atticus Ross 更已確定為即將面世的新 Pixar 動畫《Soul》製作配樂。而Netflix 的音樂節目《Song Exploder》第二輯也會見到 Reznor 和 Ross 的蹤影。

