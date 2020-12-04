BABYMETAL 推出寵物及嬰兒產品 即場搞喊BB

拍攝過程中並沒有動物及嬰兒受到傷害？BABYMETAL 在自家YouTube頻道設立了「BABY NET DADADA」節目模仿日本流行的電視購物頻道，宣傳LIVE DVD及各種限定週邊，繼早前推出自家品牌的口罩，今次BABYMETAL更有寵物用品及嬰兒服裝，讓你身邊人感受到金屬的快樂，但片中BB好像不受落.....

由BABYONE做主持的「BABTNET DA DA DA」網購節目。(圖來來源：BABYMETAL網站)

由BABYONE 主持(最早期未有支援樂隊時，穿骷髏服都是假彈成員)的網購節目「BABTNET DA DA DA」剛剛公發了最新的產品，包括寵物狗帶，飼料兜及主人杯套裝，讓狗狗能夠與主人同時感受享用的週邊，但主持協告大家不要將狗帶用在人身上，及帶寵物進入mosh pit。

讓主人與狗狗在mosh pit 不會失散的狗帶。(圖片來源：BABYMETAL YouTube)

特別會員限定的嬰兒衣服及口水毽，找來一位小模特兒作示範，但BB一見到BABYONE就立即喊出來！嬰兒產品上有特製的名牌，可以寫上BB的名字。

小模特兒看到BABYONE很害怕。(圖片來源：BABYMETAL YouTube)

完整最新一集「BABTNET DA DA DA」節目：