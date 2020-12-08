YoungQueenz新碟《神隱Spirited Away》從龍寨回溯到欲望之始伊甸

YoungQueenz 2018年推出的專輯《龍寨》，如果是欲望不斷演化後的bad ending，被他稱為「Debut」的新碟《神隱Spirited Away》，將靈魂和肉體回溯到欲望之始的伊甸，我們再次活一次，能否擺脫bad end的輪迴？愛、自然、生命再次進入完結，我們再次面對傷心絕望，不斷的救贖，無論是石頭是翡翠，最終一樣塵歸塵土歸土。

不作多餘的曝光，只能在作品及演出了解到YoungQueenz的近況，「神隱」兩年交出全新專輯《神隱Spirited Away》，以全新心靈向及new age的曲風為開首，像冥想靈修用bgm，大量東方敲擊樂器，小鈴、手指琴、handpan，這些能夠與身體產生共鳴，富空靈感的聲音素材。

由序曲《霧 ~序~》開始，《神的森林》《肋骨》《蛇果》，講述人類初生到開啟了欲望的過程，到《~4031》成為故事轉捩點，帶著欲望的人類來到城市，仍然要面對YQ過往作品帶出的失去、錯配、死亡，不能避免亦無可挽回的處境，到最後《告白》我們與YoungQueenz 一同面對聚多的絕望後，他以最語重心長的說話勉勵著我們，無論幾墮落…我們抬頭亦有望見光的可能，雖然它隱藏在各種細節之中。

YoungQueenz《告白》成為筆者年度勵志歌，最美麗的花朵~~~~