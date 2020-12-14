Dave Grohl 翻玩 Drake《Hotline Bling》慶光明節

Dave Grohl 與他的監製拍檔 Greg Kurstin 最近在 Foo Fighter 的 YouTube 頻道上載了慶祝猶太人光明節（Hanukkah）的家中演出 Hanukkah Sessions 片段，去到 Night Two 他們翻玩了 Drake 的 memes 界紅歌《Hotline Bling》！

Dave 在片的 caption 說：「不講不知吧，Drake 是加拿大人更有着猶太血統！（Drake 的母親是一位阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi Jews））」

這個 Hanukkah Sessions 先以 Beastie Boys 的一曲《Sabotage》打頭陣，會一直到本月 18 日 —— 即光明節最後一天為止。而 Foo Fighters 的新專輯《Medicine at Midnight》則會在明年二月初推出。早前已推出了先行單曲《Shame Shame》；Drake 的新專輯《Certified Lover Boy》則會在一月推出。

Foo Fighters 公布第十張專輯 先行單曲《Shame Shame》

第三天的有 Leslie West 樂隊 MOUNTAIN 曲《Mississippi Queen》：

最新一集 Hanukkah Sessions 他們則玩了 Peaches 的《Fuck the Pain Away》：

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