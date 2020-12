【深夜YouTube爬】樂隊編製hip hop WM Live頂級樂手聯乘JB

hip hop源自最缺乏器材的黑人社群,現在新手開始玩rap隨時都可以上網找type beat,之後加上自己的歌詞創作,就可以完成mix tape。製作門鑑相對低,rapper在家完成作品之後上傳到社交網站,完全自行運作。WM Live由鼓手李一丁、bass手阿基、鍵琴手FORWA為首的班底(容易理解就係:方大同樂手陣容),找來熱度rapper的演出企劃,同分作雙方來說都是一個新世界,極致化的編製,make the gang be the OG。