【深夜YouTube爬】樂隊編製hip hop WM Live頂級樂手聯乘JB

hip hop源自最缺乏器材的黑人社群，現在新手開始玩rap隨時都可以上網找type beat，之後加上自己的歌詞創作，就可以完成mix tape。製作門鑑相對低，rapper在家完成作品之後上傳到社交網站，完全自行運作。WM Live由鼓手李一丁、bass手阿基、鍵琴手FORWA為首的班底(容易理解就係：方大同樂手陣容)，找來熱度rapper的演出企劃，同分作雙方來說都是一個新世界，極致化的編製，make the gang be the OG。

在最新一集WM Live，請來香港技術數一數二的rapper JB (如果鬥freestyle一係JB，一係阿海)，血統來自菲律賓的他，菲律賓人在香港的歷史地位，除了大家熟知的家務助理，在酒吧及高級餐廳，菲律賓樂手一直是壓場首選，音感良好或熟練的技巧，令音樂成為菲律賓人在香港的生存之道。酒吧演出全面停止，JB今次與WM Live重新編曲的作品，將整個臨場的氛圍，即興的玩味，雷鬼及其他黑人音樂元素，加入JB的flow，前所未有地令本地hip hop，去到另一個層次。

以YouTube十萬view，盛收約一千港元為為例，WM Live以這個規模拍攝、錄音、混音去製作，真的連車錢都補貼不到，頻道亦未有相關課金及會員制計劃，樂手及製作團隊因疫情亦令工作量大減，在YouTube上好睇好聽的作品從來不是免費，只是成本總是由創作者負擔，如果還想繼續有WM Live，就要靠大家分享和推介給其他人一齊支持！