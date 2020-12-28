在聖誕最想聽的Noughts and Exes 主音Joshua Wong在聖誕離世

Noughts and Exes 以 indie folk rock為主調的樂隊，木結他、鋼琴、小提琴的樂器運用令他們的作品多一份暖意與讚美的氣氛，在熱血搖滾滿溢的獨立音樂圈，Noughts and Exes唯美般存在，就如生命總有些事是美好的。樂隊在2015年暫停活動，主音Joshua Wong在2018年為The Lovesong重組作暖場演出後，得知自己患上罕見的淚線癌，從事拍攝工作的他最後卻不幸失去一隻眼睛，這些年來Joshua在社交網站分享自己抗癌的日誌，正在聖誕當日，Joshua的妻子在Facebook發布他與世長辭的消息。

資深的Indie樂迷認識Joshua Wong始於Whence He Came，他是樂隊主腦及主音結他手，於2004 推出的專輯《The Shorter Story》，被認為是本地Emo樂隊的巔峰之作，各種電子合成器與post rock元素的加入，對往後本地樂隊影響深遠，成員其後亦大放異彩，鼓手黃偉勳成為本地鼓王，結他手Ephraim Bano 與鍵盤手 Nic Tse的樂隊The Lovesong，亦是本地非常出色的英文樂隊。

我最愛的歌是〈The Lonely Road〉，拍了MV，也有派台，還在商業電台的外語榜上了第四位。當時我們不覺得自己很知名，但原來內裏的很多音樂素材，影響了很多後期玩音樂的人。Whence He Came 在我心目中有很重要的位置，回想起我也不知道為什麼當時鼓會這樣打，這就是我們之間的化學作用。 鼓手黃偉勳

Joshua 其後創立的樂隊 Noughts and Exes 在2014推出同名專輯《Noughts and Exes》，筆者才剛剛接觸Indie音樂不久，那年好像看了很多次 Noughts and Exes，由MAD主辦的音樂活動，大學BandSoc的年度音樂會、大型音樂節，而且我開始在bandshow影相，整理照片時總看見他們的身影，其中一張團照更成為鼓手個人FB的banner。

不能確實表達Noughts and Exes給我的感覺，有時看他們與其他本地樂隊同台演出，好像格格不入，這不是劣評，例如有時在iTune上聽 camera obscura 、cold play、Damien Rice的歌，隨機轉到 Noughts and Exes，卻是無縫交接。他們就是氛團不一樣，可能是一種西方人對於生命的積極，一種不存在地域打動人心的情緒。

最初因為每次影完相想tag返年一個成員，因此加了Joshua的Facebook，在他患病期間不時在wall中見到他的更新的近況，因為癌症失去了眼睛，卻自信要拍攝自己「獨眼龍」這個形象，滿佈與家人開心相處的紀錄，作弄他初生孩子的畫面，「i choose to see the beauty in this world」可能就是Joshua眼睛的視野。未曾有機會與你談話，但最後想向你說句多謝，R.I.P Joshua。