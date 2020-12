在聖誕最想聽的Noughts and Exes 主音Joshua Wong在聖誕離世

Noughts and Exes 以 indie folk rock為主調的樂隊,木結他、鋼琴、小提琴的樂器運用令他們的作品多一份暖意與讚美的氣氛,在熱血搖滾滿溢的獨立音樂圈,Noughts and Exes唯美般存在,就如生命總有些事是美好的。樂隊在2015年暫停活動,主音Joshua Wong在2018年為The Lovesong重組作暖場演出後,得知自己患上罕見的淚線癌,從事拍攝工作的他最後卻不幸失去一隻眼睛,這些年來Joshua在社交網站分享自己抗癌的日誌,正在聖誕當日,Joshua的妻子在Facebook發布他與世長辭的消息。

資深的Indie樂迷認識Joshua Wong始於Whence He Came,他是樂隊主腦及主音結他手,於2004 推出的專輯《The Shorter Story》,被認為是本地Emo樂隊的巔峰之作,各種電子合成器與post rock元素的加入,對往後本地樂隊影響深遠,成員其後亦大放異彩,鼓手黃偉勳成為本地鼓王,結他手Ephraim Bano 與鍵盤手 Nic Tse的樂隊The Lovesong,亦是本地非常出色的英文樂隊。

我最愛的歌是〈The Lonely Road〉,拍了MV,也有派台,還在商業電台的外語榜上了第四位。當時我們不覺得自己很知名,但原來內裏的很多音樂素材,影響了很多後期玩音樂的人。Whence He Came 在我心目中有很重要的位置,回想起我也不知道為什麼當時鼓會這樣打,這就是我們之間的化學作用。 鼓手黃偉勳

Joshua 其後創立的樂隊 Noughts and Exes 在2014推出同名專輯《Noughts and Exes》,筆者才剛剛接觸Indie音樂不久,那年好像看了很多次 Noughts and Exes,由MAD主辦的音樂活動,大學BandSoc的年度音樂會、大型音樂節,而且我開始在bandshow影相,整理照片時總看見他們的身影,其中一張團照更成為鼓手個人FB的banner。

不能確實表達Noughts and Exes給我的感覺,有時看他們與其他本地樂隊同台演出,好像格格不入,這不是劣評,例如有時在iTune上聽 camera obscura 、cold play、Damien Rice的歌,隨機轉到 Noughts and Exes,卻是無縫交接。他們就是氛團不一樣,可能是一種西方人對於生命的積極,一種不存在地域打動人心的情緒。

最初因為每次影完相想tag返年一個成員,因此加了Joshua的Facebook,在他患病期間不時在wall中見到他的更新的近況,因為癌症失去了眼睛,卻自信要拍攝自己「獨眼龍」這個形象,滿佈與家人開心相處的紀錄,作弄他初生孩子的畫面,「i choose to see the beauty in this world」可能就是Joshua眼睛的視野。未曾有機會與你談話,但最後想向你說句多謝,R.I.P Joshua。