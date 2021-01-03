【音樂搞手兵法】漫畫《派對咖孔明》孔明做Indie經紀人

日本人將三國故事玩到出神入化，甚至玩到爛，但三國加上獨立音樂又真係未試過？最近新番的漫畫《派對咖孔明》，孔明不小心穿越到現代，第一個落點就出現在夜場，被台上演出的Indie女歌手吸引，曾經被三顧草廬的諸葛亮孔明，再三要求請他做音樂經理人。

由 四葉タト負責原作、小川亮作畫，在日本講談社的漫畫 APP「Comic DAYS」於2019 年 12 月 31 日開始連載的作品《派對咖孔明（パリピ孔明）》(東立台灣譯名) ，雖然有穿越的環節，但這個故事風格偏向現實音樂圈的設定。

夜場如何透過BPM轉換，引領觀眾情緒。(圖片來源：漫畫《派對咖孔明》)

孔明在三國作為軍師，對人心操控兵法 (即是心理學) 以及行軍佈陣 (即是物流及室內設計) 技巧，應用在音樂會之中。漫畫提及一個夜場的歌單，如何利用BPM變動去引領在場人士的情緒，新人在音樂節突圍的方法，如何善用社交網絡，甚至故事中有諷刺「Summer Sonic」的「Summer Sonia音樂節」全部都是現時Indie音樂人及音樂會搞手面對的日常，樂迷又可以有所得著了解業界運作。

孔明利用八陣圖兵法，令觀眾在台附近走來走去，成功留住想轉往大台的樂迷。(圖片來源：漫畫《派對咖孔明》)

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