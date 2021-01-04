李香琴音樂遺書《三千年後》呈現老派約會的浪漫　主角是皇后碼頭

在電影院約會，悄悄在耳邊討論劇情的可笑；時間尚早，我們先去看睇日落，之後再去聽音樂會；趁在眾人散場前離開，這樣就可以輕輕鬆鬆散步去食宵夜，李香琴以獨白式演譯的《三千年後》講述的就是這種老派約會的浪漫。當你習慣了以為是日常，突然消失得像世界末日，在琴姐離去的這一日，重溫這首作品，發覺我想約你睇日落，再去聽落日飛車。

《三千年後》出於陳輝陽在2007年舉行的概念音樂會《十二金釵眾生花》中的其中一首作品，十二首歌曲以女性的情感出發，主創由「夕陽」組合主理。相比陳輝陽作曲及林夕填詞以往締造的多首流行經典，這次「十二金釵」相對實驗性，十二位女歌手加上十二個概念短片，連林夕、蔡卓妍、古天樂、卓韻芝、鄭秀文亦有份執導，玩味重之餘，亦像一場創作人的私密眾會。

《三千年後》分為兩個版本，3分39秒的Remix 李香琴獨白配上關淑怡演唱部份，而5分19分的完整版，由李香琴一人擔當整首歌曲的獨白，音樂顯得更像電影配樂，當中的獨白由作家陳慧創作。以小說《拾香記》在文學世界成名，善於描寫香港最美好時光的陳慧，將這種「老套」戀愛情感，放在《三千年後》的讀白當中。陳慧在琴姐離世後，在facebook重提舊作為故事解話，讀白中的女主角其實是指 - 皇后碼頭。

我記得你好鐘意睇日落 睇完日落 就去聽音樂會 我地又成日散步去食宵夜 個陣唔知點解 周不時都分唔清楚究竟係星期幾 日子好似唔會過去嘅 時間好似係停咗落黎咁 李香琴《三千年後》

《拾香紀》的主角只能活到1996年，在最美好的年齡及年代死去，《三千年後》的琴姐亦要面對美好過後的失落。快樂不知時日過，但失落同時會令你忘掉時間，沒有了所愛的時間都不是時間，只能行屍走肉地活著，不是老去，而是覺得自己已活得太久。

老派的浪漫，著重時間、地點、人物的配合，我們對氣氛對衣著的著重，反映對對方的重視。過去一年疫情，時間及地點都被限制了，已經不懂得如何約會的時候，聽到《三千年後》所勾起的回憶，感性又再次爆發。如果一切安好，我們一起可以去看盛裝去看坂本龍一、在落日飛車中的舞池跳舞、一起在電影院落淚，就算一切可以在網上進行，卻缺乏在你身邊的香味和溫度。

李香琴在《家有囍事》的經典演出。(網上圖片)

李香琴以往飾演的角色，無論係奸妃定麻煩奶奶，都像徵了一種舊時代的美好，我們能夠執著追求品味，在大屋中為著兒女私情而爭鬥，無論多生氣都有種黑色幽默！安息，琴姐！原本世界末日時有人在你旁邊，一齊大叫，係咁重要！