Hip hop 界最富有的人 - Dr. Dre 腦動脈瘤急送深切治療部留醫

hip hop 界名人 Dr. Dre 於美國時間 1 月 4 日因腦動脈瘤(Brain Aneurysm)被送入洛杉磯的 Cedars Sinai Medical Center 深切治療部。

現年 55 歲的 rapper、音樂監製被急送醫院後情況隱定和清醒,正進行檢查尋找爆血管的根源。

Dr. Dre 多年來都是 hip hop 界重心人物,由 gangsta rap 組合 N.W.A. 起,到個人發展、到為 Snoop Dogg 監製他的處子專輯,再到簽下 Eminem 、50 Cent,每每都是經典的里程。Dr. Dre 也是不少 hip hop 界音樂人的伯樂,如 2Pac、Xzibit、Kendrick Lamar 等等。當然不少人對 Dr. Dre 的所象是 2008 年的耳機品牌 Beats by Dr. Dre,當年他找來音響品牌 Monster 製作一系列耳機,到 2014 年蘋果公司 Apple Inc. 用 30 億美元收購了 Beats,成為了 Apple Inc. 最大宗的收購。也讓 Dr. Dre 成為 hip hop 界最富有的人。

這次入院令不少 Dr. Dre 朋友和合作過的人都在社交媒體表示關注,Dr. Dre 自己也在 Instagram 出 post 多謝大家的關心

Dr. Dre 只有 3 張個人專輯,1992 年的《The Chronic》、1999 年的《2001》和他自稱是最後一張專輯、2015 年受當年 N.W.A.《Straight Outta Compton》啟發的《Compton》。他近年指自己有社交焦慮,不太想和人接觸,最近的露面呢,是在電玩《GTA V Online》的新資料片《Cayo Perico Heist》中

