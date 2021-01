翻看 2003 年《夜魔俠》聽到很多 nu metal

大家現在一談起《夜魔俠》(Daredevil)都很自然會想起在 Netflix 播出過三季的 MCU 劇集,但其實早在 Marvel 英雄人物版權回歸 Marvel Studios 前,於 2003 年就找來 Ben Affleck 和 Colin Farrell 及 Jennifer Garner 拍過一套電影,那個時期 Sam Raimi 執導的《蜘蛛俠》取得大成功,電影公司想繼續那個超級英雄氣勢。最後當然《夜魔俠》是「爛爛的」,但在其 OST 中,有着很多當時人人都追捧的 nu metal 音樂。

當然現在 nu metal 都是不少樂迷認為時「播到爛」的音樂類型,但那些年嘛,nu metal 樂隊真是成行成市。而在 2003 年的《夜魔俠》電影中,OST 就收錄了不少 nu metal、post-grunge 的樂隊作品,已最為人熟悉的一定是當時 Evanescence 的兩首歌《Bring Me to Life》和《My Immortal》:

在 OST《Daredevil: The Album》中還收錄了 The Calling 的《For You》、Fuel 的《Won’t Back Down》、Hoobastank 的《Right Before Your Eyes》、Endo 的《Simple Lies》、12 Stones 的《Let Go》等等:

嘩真的很那些年(笑)。Hoobastank 在 2018 年推出了第七張專輯、The Calling 則經歷了解散再重組,但自 2004 年的專輯《Two》後無以為繼;Endo 於 2013 年散 band、12 Stones 對上一張專輯是 2017 年的《Picture Perfect》;Evanescence 即將迎來樂隊相隔十年的首張專輯《The Bitter Truth》。

Evanescence 全新專輯《The Bitter Truth》明年推出 再有新單曲

而《夜魔俠》這套電影,是當年少有會後繼推出 R-Rated 的導演剪輯版本,反而得到不俗反應,不過到最後都是「一套貨仔」收場,叫有一套更當的《Elektra》外傳。現在有指 Netflix 的《Marvel’s Daredevil》主角 Charlie Cox 與 Marvel Studios 簽新約會加盟《Spider-Man 3》的演出,就看看會有甚「魔」火花。

