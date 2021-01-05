翻看 2003 年《夜魔俠》聽到很多 nu metal

大家現在一談起《夜魔俠》（Daredevil）都很自然會想起在 Netflix 播出過三季的 MCU 劇集，但其實早在 Marvel 英雄人物版權回歸 Marvel Studios 前，於 2003 年就找來 Ben Affleck 和 Colin Farrell 及 Jennifer Garner 拍過一套電影，那個時期 Sam Raimi 執導的《蜘蛛俠》取得大成功，電影公司想繼續那個超級英雄氣勢。最後當然《夜魔俠》是「爛爛的」，但在其 OST 中，有着很多當時人人都追捧的 nu metal 音樂。

當然現在 nu metal 都是不少樂迷認為時「播到爛」的音樂類型，但那些年嘛，nu metal 樂隊真是成行成市。而在 2003 年的《夜魔俠》電影中，OST 就收錄了不少 nu metal、post-grunge 的樂隊作品，已最為人熟悉的一定是當時 Evanescence 的兩首歌《Bring Me to Life》和《My Immortal》：

在 OST《Daredevil: The Album》中還收錄了 The Calling 的《For You》、Fuel 的《Won’t Back Down》、Hoobastank 的《Right Before Your Eyes》、Endo 的《Simple Lies》、12 Stones 的《Let Go》等等：

嘩真的很那些年（笑）。Hoobastank 在 2018 年推出了第七張專輯、The Calling 則經歷了解散再重組，但自 2004 年的專輯《Two》後無以為繼；Endo 於 2013 年散 band、12 Stones 對上一張專輯是 2017 年的《Picture Perfect》；Evanescence 即將迎來樂隊相隔十年的首張專輯《The Bitter Truth》。

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而《夜魔俠》這套電影，是當年少有會後繼推出 R-Rated 的導演剪輯版本，反而得到不俗反應，不過到最後都是「一套貨仔」收場，叫有一套更當的《Elektra》外傳。現在有指 Netflix 的《Marvel’s Daredevil》主角 Charlie Cox 與 Marvel Studios 簽新約會加盟《Spider-Man 3》的演出，就看看會有甚「魔」火花。

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