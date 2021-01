Bowie 74 誕辰 — Duran Duran 翻唱《Five Years》紀念

Duran Duran 為紀念 David Bowie — 今年是這位傳奇英國音樂人的 74 歲誕辰,翻唱了 Bowie 的歌曲《Five Years》作致敬。

《Five Years》收錄在 David Bowie 經典專輯《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders form Mars》, Duran Duran 亦會在全球網上直播的《A Bowie Celebration: Just For One Day》中演出。

「我年輕時 David Bowie 就是我的人生。」Duran Duran 主音 Simon Le Bon 說。「他是我開始創作的原因。我仍有點接受不到 Bowie 已經離開我們五年了。可能因為我心裡記載着他仍在生的日子,這部份的我永遠存在。」Simon 又說《Five Years》是他在《Ziggy Stardust》中最令他感到完美的歌曲,今次可以翻唱,是一份榮幸。

《A Bowie Celebration: Just For One Day》會在香港時間星期六早上七時起在網上串流,樂迷有興趣可以約港幣 200 元購票,演出可於播出的 24 小時內重溫。

