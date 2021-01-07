末世中再聽 Vangelis 的 Blade Runner 配樂 感受敗托邦

2021 年「一切變番好」？想得太美，反而開始要接受現實 —— 6、70 年前科幻小說預視的未來黑暗世界、一個敗托邦（dystopia）正式在現實出現：大財團墮斷的社會、社會體制崩潰、對瘟疫的恐慌... 在這個時候，不只是翻看科幻小說或是看回那些科幻電影，現在重聽一次完整的、由 Vangelis 創製的《Blade Runner》OST，更是有感。

1982 年的電影《Blade Runner》，講的都是人類與機械、意識之間的關係，但其實由製作團隊及概念藝術家 Syd Mead 所創製的整個世界觀、未來世界社會中其實仍有很多可以去探討。很多都可以連繫到現今社會，如體制崩潰、人與人之間的信任也在崩壞，我們要去找尋、歌頌的，已不是甚麼宏大的志願，卻是仍一絲絲保留在人類中人性中美好的一面。再聽聽《Blade Runner》的 OST，每一曲都好像是在形容着真正的 2020 年代：

其實 Vangelis 的未來化 ambient 啟發了不少人後繼創作，在 YouTube 上有着不少如 synthwave、Dave wave 的 ambient 電音，都是以 Vangelis 的《Blade Runner OST》作藍本。

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