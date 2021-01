Serrini 超過七年的一首舊作《我在流浮山滴眼水》,講述她與(前)男友到流浮山看日落,ex便考驗她能否將此情此境寫成歌,舊版本曾在第二張專輯《Too Earthly Ye Are For My Sport》出現,音樂班底轉了,對ex的情感亦永久存放在《Don’t text him》之中,流浮山太陽落常落下,新版本的《我在流浮山滴眼水.jpg》重新升起。