添布頓「御用」配樂家 推出 36 年來兩首憤世 industrial 新作

Danny Elfman 這個名字大家有沒有印象？不太有？不緊要，如果和大家說他多年來和著名「怪誕」導演添布頓（Tim Burton）合作，為他多套電影如 1989 年的《蝙蝠俠》（Batman）、Johnny Depp 和 Winona Ryder 奇幻愛情作《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）、奇幻動畫《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas）、《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）等等製作配樂呢？那大家應該會對他熟悉了吧？最近他推出了相隔 36 年的個人新作，單曲很有 industrial rock 的味道，MV 更是拍得有添布頓電影的味道呢！

Danny Elfman 的新單曲為《Sorry》，有着 industrial / prog-rock 憤怒味道，MV 更請來了專為 Björk 、FKA Twigs 拍 MV 的動畫師 Jesse Kanda 主理，奇幻 avant-garde 感出晒嚟！

《Sorry》一曲 Danny 說是「本由一個 choral-chant 純音樂作品出發的，我會稱為『外星管弦樂龐克』，之後我才加上我的聲音。」

Danny Elfman 過去除了管添布頓合作，也製作了超過 100 套電影的配樂，連 Sam Raimi 於 2002 年拍下的《蜘蛛俠》的原聲配樂都是 Danny 主理！

其實 Danny 於去年 10 月萬聖節前已推出了另一新單曲《Happy》，都是有着很「反流行曲」的元素，Danny 說歌詞的憤世意味，是反映着他對世界正走進敗托邦的感覺。

Danny 說他今年的目標是每個月的第十一日，都會推出一首新單曲。

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