添布頓「御用」配樂家 推出 36 年來兩首憤世 industrial 新作

Danny Elfman 這個名字大家有沒有印象?不太有?不緊要,如果和大家說他多年來和著名「怪誕」導演添布頓(Tim Burton)合作,為他多套電影如 1989 年的《蝙蝠俠》(Batman)、Johnny Depp 和 Winona Ryder 奇幻愛情作《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)、奇幻動畫《怪誕城之夜》(The Nightmare Before Christmas)、《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)等等製作配樂呢?那大家應該會對他熟悉了吧?最近他推出了相隔 36 年的個人新作,單曲很有 industrial rock 的味道,MV 更是拍得有添布頓電影的味道呢!