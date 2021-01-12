Lana Del Rey 新碟主題曲上線 直言「特朗普政權是美國活該的」

嘩，等到頸都長，Lana Del Rey 的第七張專輯《Chemtrails over the Country Club》終於有專輯封面、完整歌單及主題曲 MV 上線了！

在 Lana 公布會推出她第七張專輯《Chemtrails over the Country Club》的接近八個月後，主題曲終於來了！也是繼《Let Me Love You Like a Woman》後的第二首新作單曲。

Lana 也在她的 Instagram 分享了《Chemtrails over the Country Club》的正式封套設計

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有新歌，當然也會有 Lana 的惟恐天下不亂的言論。在接受 BBC Radio 1 的訪問時，談及新專輯的話題很自然地會去到了談政治。Lana 說「自己都是撐拜登（Biden）」，但對於特朗普（Trump）的四年政權，她認為是「需要發生的」：「我們要以過去四年的時間反省一下我們這個世界最大的問題，不是氣候變化，是社會病態（sociopathy）和過份的自戀主義（narcissism）---- 尤其是在美國，這會催毀世界。不是資本主義，是自戀主義催毀世界。」她強調現在世界「有太多混蛋的行為都在傷害別人而不自知。」

Anyway，外媒着她「下次發言要謹慎一點」，但其實她只不過是說一些「不是主流媒體都在說的話」罷了。

又叫 George Carlin 伯伯出來：

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