Lana Del Rey 新碟主題曲上線 直言「特朗普政權是美國活該的」

嘩,等到頸都長,Lana Del Rey 的第七張專輯《Chemtrails over the Country Club》終於有專輯封面、完整歌單及主題曲 MV 上線了!

在 Lana 公布會推出她第七張專輯《Chemtrails over the Country Club》的接近八個月後,主題曲終於來了!也是繼《Let Me Love You Like a Woman》後的第二首新作單曲。

Lana 也在她的 Instagram 分享了《Chemtrails over the Country Club》的正式封套設計

Lana Del Rey 相隔 8 年再到電視節目現場演出新歌

有新歌,當然也會有 Lana 的惟恐天下不亂的言論。在接受 BBC Radio 1 的訪問時,談及新專輯的話題很自然地會去到了談政治。Lana 說「自己都是撐拜登(Biden)」,但對於特朗普(Trump)的四年政權,她認為是「需要發生的」:「我們要以過去四年的時間反省一下我們這個世界最大的問題,不是氣候變化,是社會病態(sociopathy)和過份的自戀主義(narcissism)---- 尤其是在美國,這會催毀世界。不是資本主義,是自戀主義催毀世界。」她強調現在世界「有太多混蛋的行為都在傷害別人而不自知。」

Anyway,外媒着她「下次發言要謹慎一點」,但其實她只不過是說一些「不是主流媒體都在說的話」罷了。

又叫 George Carlin 伯伯出來:

