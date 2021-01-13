MEØWMEØW《2ND》：唔好靠人保佑，第二次機會永遠都喺度！

本地重型樂隊 MEØWMEØW，Maniac前結他手 Astronaut Randy 助陣，第二首作品已經有著驚人的效果，《2ND》傳達的無論身邊的人幫不幫忙，到最後都係要靠自己，不要靠人保佑，第二次機會永遠都會在。

MEØWMEØW 個名來源？你們喜愛的風格是？

MEØWMEØW ： 這個名靈感來自於貓，取其叫聲用疊字作為band名，與我們本身想做的音樂理念一樣，希望做到ear-catching又「入腦」的音樂。成員們雖然過往都受唔同類型音樂影響，但都有相同想法，希望做出令現場觀眾聽到會想律動、想玩的感覺。

《2ND》的創作概念？

MEØWMEØW ： 創作《2ND》的主要起因，在現今困難的環境下生活，身邊自然充斥著埋怨同失落，覺得一切都完，都冇機會。

不要否定「完美」，只需要相信自己係完美。「完美」從來不是標準，亦不是審美觀；「完美」往往因信念而存在。

無論身邊的人幫不幫忙，到最後都係要靠自己，這個世界不會因為抱怨而停低。想得到的，就自己賺回來，不要靠人保佑，第二次機會永遠都會在。

巧合地《2ND》係MEØWMEØW第二首派台作品，就決定用「second」作為作品名字。

疫症期間如何繼續創作同製作？

MEØWMEØW的創作習性，其實並冇因為疫情而有太大變化。大部份作品都係結他手Randy同鼓手Pigson，根據大家想做的感覺，先做好結構，再到bass手Thaddeus同主音Jack創作bass同人聲部分。作品出現雛形之後，先一齊jam「驗一驗貨」，同時加入programme同一齊設計編曲。

《2ND》整個氣氛充滿現場感，mixing & mastering做得相當出色，混音師 Nik Trekov 最近常出現本地indie樂隊 Maniac /TYNT/逆流之中，你們怎樣認識到他？ 覺得他怎樣幫到你地？外國混音師優勢在於？

MEØWMEØW的曲風稍為多變，創作當中都會融合pop rock，alternative rock，甚至些微metalcore。當時比我哋嘅好朋友Maniac主音Jason同逆流SaNn聽完，都建議我們可以嘗試外國嘅mixing同mastering，從而認識到Nik Trekov。

當我們再仔細「做功課」時候，發覺現今的混音同我們過往認識的好不一樣，日趨年輕，亦變得國際化，Nik的混音style本身同MEØWMEØW的需求好接近，就促成左合作。

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