New York Dolls 結他手 Sylvain Sylvain 不敵癌魔去世

有 glam rock 先鋒之稱的樂隊 New York Dolls 結他手 Sylvain Sylvain 離世,終年 69 歲。他早在 2019 年驗出患上癌症。

消息在 Sylvain Sylvain 的個人 Facebook 專頁上公布,據指他是於本月 13 日離世。

Sylvain 抗癌兩年半不果,長年為 Patti Smith 的樂隊擔任結他手及搖滾記者的 Lenny Kaye 紀念 Sylvain 時有感:「Syl 愛搖滾,他在舞台上的喜悅,一如他在十歲時由開羅坐船來到紐約港口,第一次看到了自由神像時一樣。」原名 Sylvain Mizrahi,他在 1972 年加入 The New York Dolls,懂得彈奏結他、低音結他、鋼琴,也為樂隊在 1973 年的專輯《The New York Dolls》和 1974 年的專輯《Too Much Too Soon》寫下了不少歌曲。他與 David Johansen 在 1977 年解散了 New York Dolls — 他們也是樂隊的最後兩個始創成員。之後 Sylvain 為 Johansen 的個人專輯演奏。New York Dolls 曾於 2004 年重組演出,及再推出了三張專輯,到 2011 年再次散 band。

Sylvain Sylvain Mizrahi Rest In Peace February 14, 1951 ~ January 13, 2021 As most of you know, Sylvain battled cancer... Posted by Sylvain Sylvain Mizrahi on Thursday, January 14, 2021

