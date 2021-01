傳奇音樂監製變殺人犯 - Phil Spector 獄中去世

Phil Spector,在流行音樂界曾是傳奇人物,但於 2003 年殺害當時 40 歲的美國女星 Lana Clarkson 被判二級謀殺入獄 19 年至無期徒刑。Phil Spector 因 COVID-19 拼發症去世,終年 81 歲。究竟為何他會由一位傳奇音樂人成為了殺人犯?一切都只有推測了。

Phil Spector 成為史上其中一位最具影響力的音樂監製,是因為他在 60 年代創製了「Wall of Sound」的錄製音樂方法(formula)。這個技術簡單一點說就是「為歌曲加入很重的管弦樂編曲元素」,令作品 —— 如 Phil 說過「我想用一種聲音,即使原材料不是最好的,這種聲音都可以襯托、擴張那些原材料,令整件事變得美妙。」

當年利用管弦樂編曲去為流行樂編曲絕不是傳統做法,這個技術令歌曲在電台上、播放機(jukeboxes)上播放時音色更豐滿。1961 年只有 22 歲的 Phil Spector 成立了自家音樂公司 Phillies Records,推出了多首十大排行榜上有名的單曲,包括 The Blossoms 的《He’s a Rebel》、The Ronettes 的《Be My Baby》、The Righteous Brothers 的《Unchained Melody》(對,就時 OHHHH My Love, My Darling)等等,都是以 Wall of Sound 方式製作。

1969 年,Phil 更為 John Lennon 製作歌曲《Instant Karma》,因為得到很好迴響,更成為了《Let It Be》這張專輯起死回生的關鍵,在製作過程中,Phil Spector 放棄了歌曲《Don’t Let Me Down》而將《Across the Universe》收錄在專輯中,也將 Wall of Sound 技術放到其中,這舉令 Paul McCartney 很不滿,但最後 Lennon 和 George Harrison 同意推出,《Let It Be》成為了 The Beatles 最後一張最為經典的作品。

但很多時,人就是這樣奇怪,有着前無古人的才華,卻是有一個缺陷的人格,The Ronettes 主音 Veronica Bennett aka Ronnie Spector 在 1968 年與 Phil 結婚,卻經歷了六年 Phil Spector 對她的精神和心靈虐待:阻止她演出、軟禁她在家;在 1974 年離婚協議上 Ronnie 更要放棄子女的撫養權和一切未來的音樂利益,指害怕 Spector 會請殺手殺害她。

到 2003 年,Phil Spector 在家中一槍殺死了美國女星 Lana Clarkson,當時有指他會帶女性回家想有進一步關係,若該女性拒絕 Phil Spector 會用槍指嚇... 無論如何,2008 年他被判二級謀殺罪成,入獄 19 年。服刑差不多 12 年,Phil 在監獄醫院去世。

當年的審訊,有被拍成 2013 年電影《Phil Spector》,由 Al Pacino 演 Phil 和 Helen Mirren 演為他打官司的辯護律師 Linda Kenney Baden。這電影當然是爭議性大,因為被批評是為 Phil 洗白、Lana 是自殺...

也只有 Ronnie Spector 在 Instagram 說:「遺憾的是他有着在錄音室的無比才華,他卻未能在錄音室外的世界正常生活。」

