《天竺鼠車車》洗腦主題曲cover 滿佈Twitter大塞車

撰文：熊文浩
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羊毛氈動畫《天竺鼠車車》(PUI PUI)最為近期大熱話題，由日本音樂人 小鷲翔太 創作的主體曲，觀眾都被這快樂的氣氛洗腦，Twitter更湧現各個版本的cover，聽完之後，我今日真係好開心，聽日有新一集睇一定會更開心 (誤)。
一集約2分40秒的定格動畫《天竺鼠車車》，導演見里朝希從家中的天竺鼠得到靈感，動畫中的音效都是來自真實的天竺鼠叫聲，天竺鼠過橋塞車，隨地便便的日常情節都巧妙出現在動畫之中，無論大叔少女都被推坑。片中BGM在日本人常用的Twitter 引起了cover風潮，古典、搖滾、電子、idol.....音樂人都瘋狂起來！
利用Switch遊戲《實況野球2020》內置的音樂程式製作的應援版本：
PUI PUI モルカーで流れていたBGMの応援歌を作りました #パワプロ2020 #パワプロ #Pawapuro #NintendoSwitch pic.twitter.com/Lend1BW70T— とっそー (@R_Enjambre_VitA) January 11, 2021
古樂器笙的吹奏版本：
モルカー吹いた pic.twitter.com/Xk7iZ1jvqC— カニササレアヤコ (@Catfish_nama) January 13, 2021
紅白機8bit版本：
モルカーのBGMをファミコンアレンジしてファミコン実機で鳴らしてみました。 #モルカー #ファミコン #chiptune pic.twitter.com/1UiU4FMngW— ハイデン@レトロBGM,チップチューン作曲アレンジ承ります (@hydden0310) January 15, 2021
管樂團版本：
「PUI PUI モルカー」のテーマ曲的なやつを吹奏楽に編曲してみました。 pic.twitter.com/CurE8fyeOq— ぬぬさん@良い肉工房。 (@n_nnnnnnnh) January 16, 2021
Gameboy color 版本：
あとこれはモルカーのBGMのアレンジです pic.twitter.com/obp2Kk05d0— わず（超面白い） (@was_KAKKO) January 17, 2021
自行加入歌詞的rap版本：