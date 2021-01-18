《天竺鼠車車》洗腦主題曲cover 滿佈Twitter大塞車

羊毛氈動畫《天竺鼠車車》(PUI PUI)最為近期大熱話題，由日本音樂人 小鷲翔太 創作的主體曲，觀眾都被這快樂的氣氛洗腦，Twitter更湧現各個版本的cover，聽完之後，我今日真係好開心，聽日有新一集睇一定會更開心 (誤)。

一集約2分40秒的定格動畫《天竺鼠車車》，導演見里朝希從家中的天竺鼠得到靈感，動畫中的音效都是來自真實的天竺鼠叫聲，天竺鼠過橋塞車，隨地便便的日常情節都巧妙出現在動畫之中，無論大叔少女都被推坑。片中BGM在日本人常用的Twitter 引起了cover風潮，古典、搖滾、電子、idol.....音樂人都瘋狂起來！

利用Switch遊戲《實況野球2020》內置的音樂程式製作的應援版本：

古樂器笙的吹奏版本：

紅白機8bit版本：

管樂團版本：

Gameboy color 版本：

自行加入歌詞的rap版本：

deca joins 《B1》 台南麻豆代天府的「代言人」